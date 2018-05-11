Власти Майами единогласно проголосовали за проведение Формулы-1

Первая гонка Формулы-1 может состояться в Майами уже в 2019-м году.

10 мая городским властям Майами (штат Флорида, США) предстояло определиться, продолжать ли переговоры с Liberty Media о проведении гонки Формулы 1, и вечером в четверг стало известно, что идея получила единогласную поддержку.

«В соответствии с решением городской комиссии, усилия привезти в Майами Формулу-1 и проводить Гран При с 2019-го по 2028 гг. получили поддержку, – говорится в резолюции, опубликованной по результатам голосования. – Сити-менеджеру поручено провести необходимые переговоры о контракте между городом Майами и Формулой1», сообщает F1news.

Шон Братчес, коммерческий директор Формулы-1, в свою очередь, отметил: «Мы рады получить единодушную поддержку при голосовании о предварительном одобрении этапа Формулы 1 в Майами.

Это лишь начало процесса, мы немедленно приступим к переговорам со всеми заинтересованными сторонами, с городскими и портовыми властями, с Bayfront Park Management Trust и другими, чтобы достичь окончательного соглашения.

Этап Формулы 1 в Майами – это фантастическая возможность показать лучшие гонки на планете в одном из самых знаковых городов мира».

Первая гонка Формулы-1 может состояться в Майами уже в 2019-м году.