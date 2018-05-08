Известный гонщик утонул в озере, пытаясь спасти щенка
13:49, 08 мая 2018Мотор
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Эрика Геборса искали спасатели на лодках и вертолете.
Эрик Геборс / mxphotos.be
55-летний пятикратный чемпион мира по мотокроссу бельгиец Эрик Геборс был найден мертвым в понедельник днем.
Об этом сообщает sport.be.
В воскресенье вечером спортсмен пропал без вести, когда выпрыгнул из лодки в ледяную воду в озере, пытаясь спасти из воды щенка сиба-ину, которого подарил жене.
Друзья Эрика бросились на помощь, но вернулись в лодку из-за слишком холодной воды.
В поисках погибшего участвовали спасатели на ложках и вертолете, его тело обнаружили в рекреационном пруду.
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