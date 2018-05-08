Известный гонщик утонул в озере, пытаясь спасти щенка

13:49, 08 мая 2018
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Эрик Геборс / mxphotos.be

Об этом сообщает sport.be.

В воскресенье вечером спортсмен пропал без вести, когда выпрыгнул из лодки в ледяную воду в озере, пытаясь спасти из воды щенка сиба-ину, которого подарил жене.

Друзья Эрика бросились на помощь, но вернулись в лодку из-за слишком холодной воды. 

В поисках погибшего участвовали спасатели на ложках и вертолете, его тело обнаружили в рекреационном пруду.

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Теги: #смерть#Бельгия#Эрик Геборс