На чемпионате мира по мотогонкам MotoGP произошло опасное столкновение троих гонщиков (видео)
16:50, 07 мая 2018Мотор
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Получилось очень эффектно.
REUTERS
На этапе чемпионате мира по мотогонкам MotoGP - Гран-при Испании - произошло опасное тройное столкновение.
Гонку не завершили Андреа Довициозо, Хорхе Лоренсо и Дани Педроса, которые столкнулись в борьбе за второе место на шестом повороте трассы в Хересе, сообщает официальный твиттер турнира.
Увлекшиеся борьбой за вторую позицию Лоренсо и Довициозо выбрались на внешний радиус поворота, а ехавший чуть позади Педроса решил ворваться на внутреннюю траекторию.
В итоге - все упали, причем Педроса совершил эффектный полет над трассой в сторону обочины.
When things go wrong... 😖— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) 7 травня 2018 р.
THAT moment from the #SpanishGPpic.twitter.com/fgHTPOpxpZ
К счастью, никто не пострадал. На Гран-при Испании победил испанец Марк Маркес, он же вышел на первое место в общем зачете чемпионата мира.
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