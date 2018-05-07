На чемпионате мира по мотогонкам MotoGP произошло опасное столкновение троих гонщиков (видео)

Получилось очень эффектно.

На этапе чемпионате мира по мотогонкам MotoGP - Гран-при Испании - произошло опасное тройное столкновение.

Гонку не завершили Андреа Довициозо, Хорхе Лоренсо и Дани Педроса, которые столкнулись в борьбе за второе место на шестом повороте трассы в Хересе, сообщает официальный твиттер турнира.

Увлекшиеся борьбой за вторую позицию Лоренсо и Довициозо выбрались на внешний радиус поворота, а ехавший чуть позади Педроса решил ворваться на внутреннюю траекторию.

В итоге - все упали, причем Педроса совершил эффектный полет над трассой в сторону обочины.

К счастью, никто не пострадал. На Гран-при Испании победил испанец Марк Маркес, он же вышел на первое место в общем зачете чемпионата мира.