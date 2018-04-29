Британец Хэмилтон выиграл свою первую гонку Формулы-1 в сезоне - Гран-при Баку
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке на Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата Формулы-1. Второе место досталось пилоту «Феррари» Кими Райкконену. Третьим финишировал Серхио Перес из «Форс Индия».
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Результаты гонки (Топ-10)
Формула-1. Гран-при Азербайджана
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Кими Райкконен («Феррари») — +2,460
3. Серхио Перес («Форс Индия») — +4,024
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +5,329
5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515
6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158
7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931
8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +12,546
9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152
10. Брендон Хартли («Торо Россо») — +18,030
Не финишировали Валттери Боттас ("Мерседес"), Ромен Грожан («Хаас»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Сергей Сироткин («Уильямс»).