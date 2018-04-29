Британец Хэмилтон выиграл свою первую гонку Формулы-1 в сезоне - Гран-при Баку

Второе место занял пилот «Феррари» Кими Райкконен. Третьим пришел Серхио Перес из «Форс Индия».

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке на Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата Формулы-1. Второе место досталось пилоту «Феррари» Кими Райкконену. Третьим финишировал Серхио Перес из «Форс Индия». Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Результаты гонки (Топ-10) Формула-1. Гран-при Азербайджана 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Кими Райкконен («Феррари») — +2,460 3. Серхио Перес («Форс Индия») — +4,024 4. Себастьян Феттель («Феррари») — +5,329 5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515 6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158 7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931 8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +12,546 9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152 10. Брендон Хартли («Торо Россо») — +18,030 Не финишировали Валттери Боттас ("Мерседес"), Ромен Грожан («Хаас»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Нико Хюлькенберг («Рено»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Сергей Сироткин («Уильямс»).

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