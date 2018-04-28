Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию на Гран-при Баку в Формуле-1

Это уже третий поул-позишн для Феттеля в этом сезоне.

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель выиграл квалификацию четвертого Гран-при сезона Формулы-1 в Баку, опередив ближайшего соперника почти на две десятых секунды. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата. Немецкий гонщик завоевал свой третий поул-позишн в сезоне и 53-й в карьере. Компанию лидеру "Феррари" в первом ряду гонки составит действующий чемпион Формулы-1 пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Со второго ряда стартуют третий в квалификации Валттери Боттас ("Мерседес") и четвертый в квалификации Даниэль Риккардо ("Ред Булл"). Отметим, что гонка в Баку состоится в воскресенье, 29 апреля. Начало в 15:10.

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