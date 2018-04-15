Австралиец Риккардо выиграл Грин-при Китая "Формулы-1"

11:10, 15 апреля 2018
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Даниэль Риккардо выиграл гонку Гран-при Китая / Reuters

Дистанцию из 56 кругов австралийский гонщик преодолел за 1 час 35 минут 36.380 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

На финише пилот "Ред Булл" обогнал Валттери Боттаса из "Мерседес" (8,894 секунды отставания) и Кимми Райкконена из "Феррари" (9,637).  

Ферстаппен финишировал четвертым (10,436), но со штрафными 10 секундами пропустил вперед Льюиса Хэмилтона (16,985).

Риккардо одержал 6-ю победу в карьере и первую в нынешнем сезоне.

Следующий Гран-при Азербайджана состоится 27-29 апреля в Баку и завершится гонкой по центральной части города. 

В зачете пилотов по итогам всех гонок сезона лидером остается Себастьян Феттель из "Феррари" - 50 очков. У Льюиса Хэмилтона 33 балла, Боттаса (оба - "Мерседес") - 22.

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Теги: #Формула-1#Гран-при