Гонщик Формулы-1 Райкконен совершил неудачный пит-стоп, сломав ногу своему механику (видео)

23:11, 08 апреля 2018
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Пилот &quot;Феррари&quot; Кими Райкконен совершил наезд на механика своей команды / REUTERS

Финский гонщик заехал в боксы, чтобы сменить колеса, однако механик на последнем колесе задержался, а Райкконен уехал раньше времени, наехав на ногу члену команды. 

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После медобследования у механика обнаружили переломы голени и малоберцовой кости.

Райкконен сошел с гонки, в которой претендовал на место в тройке.

«Я поехал, когда увидел зелёный свет. Я не вижу, что происходит сзади. К сожалению, механик получил травму. Моя работа - ехать, когда меняется сигнал светофора. Больше я ничего не знаю. Надеюсь, он в порядке. Мы не закончили гонку, и это плохо. Но такое, к сожалению, случается», - приводит слова Райкконена Sky Sports.

Как сообщал УНИАН, Гран-при Бахрейна выиграл партнер финна Себастьян Феттель.

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Теги: #Формула-1#Кими Райкконен