Немец Феттель выиграл второй этап Формулы-1 в этом году - Гран-при Бахрейна

В тройке призеров оказались гонщики "Мерседес" Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Немецкий гонщик итальянской команды "Феррари" Себастьян Феттель выиграл вторую гонку в рамках чемпионата 2018 года Формулы-1 - Гран-при Бахрейна.

Вторым финишировал Валттери Боттас, третьим - Льюис Хэмилтон (оба - "Мерседес").

Читайте такжеНемец Феттель выиграл первый этап Формулы-1 в 2018 году Гран-Австралии

Для Феттеля это сорок девятая победа в карьере на его двухсотом Гран-при.

Очки также заработали Магнуссен, Хюлкенберг, Алонсо, Вандорн, Эриксон и Окон.

Напомним, что на прошлом Гран-при Австралии, которое открыло календарь этого сезона, Феттель также стал первым. Вчера Феттель показал лучшее время в квалификации Бахрейна.