Немец Феттель выиграл второй этап Формулы-1 в этом году - Гран-при Бахрейна
19:59, 08 апреля 2018Мотор
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В тройке призеров оказались гонщики "Мерседес" Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.
Себастьян Феттель занял первое место на Гран-при Бахрейна / REUTERS
Немецкий гонщик итальянской команды "Феррари" Себастьян Феттель выиграл вторую гонку в рамках чемпионата 2018 года Формулы-1 - Гран-при Бахрейна.
Вторым финишировал Валттери Боттас, третьим - Льюис Хэмилтон (оба - "Мерседес").
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Для Феттеля это сорок девятая победа в карьере на его двухсотом Гран-при.
Очки также заработали Магнуссен, Хюлкенберг, Алонсо, Вандорн, Эриксон и Окон.
Напомним, что на прошлом Гран-при Австралии, которое открыло календарь этого сезона, Феттель также стал первым. Вчера Феттель показал лучшее время в квалификации Бахрейна.
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