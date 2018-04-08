Немец Феттель выиграл второй этап Формулы-1 в этом году - Гран-при Бахрейна

19:59, 08 апреля 2018
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Себастьян Феттель занял первое место на Гран-при Бахрейна / REUTERS

Вторым финишировал Валттери Боттас, третьим - Льюис Хэмилтон (оба - "Мерседес"). 

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Для Феттеля это сорок девятая победа в карьере на его двухсотом Гран-при.

Очки также заработали Магнуссен, Хюлкенберг, Алонсо, Вандорн, Эриксон и Окон.

Напомним, что на прошлом Гран-при Австралии, которое открыло календарь этого сезона, Феттель также стал первым. Вчера Феттель показал лучшее время в квалификации Бахрейна. 

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Теги: #Формула-1