Феттель завоевывает 51-й поул в карьере на Гран При Бахрейна
19:25, 07 апреля 2018Мотор
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Второе место также у пилота итальянской команды "Феррари".
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна / Reuters
На международном автодроме Сахир состоялась квалификация Гран-при Бахрейна - этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1", где победу одержал немецкий пилот Себастьян Феттель из итальянской "Феррари".
Гонщики Ferrari завоевали первый ряд на старте впервые с Гран При Венгрии прошлого года, сообщает официальный сайт соревнований.
Быстрейший круг Феттель преодолел за 1 минуту 27.958 секунды. Его партнер по команде финский пилот Кимми Райкконен финишировал вторым.
В пятерку сильнейих также вошли Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон (оба - "Мерседес") и Даниэль Риккардо ("Ред Булл").
Гонка Грин-при Бахрейна состоится в воскресенье, 8 апреля, и начнется в 18.00 по киевскому времени.
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