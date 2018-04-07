Феттель завоевывает 51-й поул в карьере на Гран При Бахрейна

Второе место также у пилота итальянской команды "Феррари".

На международном автодроме Сахир состоялась квалификация Гран-при Бахрейна - этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1", где победу одержал немецкий пилот Себастьян Феттель из итальянской "Феррари".

Гонщики Ferrari завоевали первый ряд на старте впервые с Гран При Венгрии прошлого года, сообщает официальный сайт соревнований.

Быстрейший круг Феттель преодолел за 1 минуту 27.958 секунды. Его партнер по команде финский пилот Кимми Райкконен финишировал вторым.

В пятерку сильнейих также вошли Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон (оба - "Мерседес") и Даниэль Риккардо ("Ред Булл").

Гонка Грин-при Бахрейна состоится в воскресенье, 8 апреля, и начнется в 18.00 по киевскому времени.