Феттель завоевывает 51-й поул в карьере на Гран При Бахрейна

19:25, 07 апреля 2018
Мотор
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Феттель выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна / Reuters

Гонщики Ferrari завоевали первый ряд на старте впервые с Гран При Венгрии прошлого года, сообщает официальный сайт соревнований

Быстрейший круг Феттель преодолел за 1 минуту 27.958 секунды. Его партнер по команде финский пилот Кимми Райкконен финишировал вторым. 

В пятерку сильнейих также вошли Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон (оба - "Мерседес") и Даниэль Риккардо ("Ред Булл").

Гонка Грин-при Бахрейна состоится в воскресенье, 8 апреля, и начнется в 18.00 по киевскому времени.

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Теги: #Формула-1#Райкконен Феттель