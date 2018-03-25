Немец Феттель выиграл первый этап Формулы-1 в 2018 году Гран-Австралии
Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель одержал победу на первой гонке сезона Формулы-1 - Гран-при Австралии.
Второе место занял действующий чемпион мира, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.
Героями гонки могли стать пилоты команды "Хаас" - Кевин Магнуссен со старта вышел на четвертую позицию. Развязка для него и напарника Романа Грожана случилась неожиданно. Почти одновременно пилоты заехали в боксы, где им не успели прикрутить колеса. Магнуссен сошел после 23-го круга, а Грожан – после 24-го.
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Оба пилота "Хааса" вынуждены были остановиться на трассе, чем воспользовался Феттель, а когда Хэмилтон и Райкконен заехали в боксы, немец вышел в лидеры.
С Феттелем "Феррари" решила провести поздний пит-стоп, и Хэмилтон, несмотря на все попытки до конца гонки, не смог настигнуть соперника.
Гран-при Австралии
1. Себастьян Феттель («Феррари») – 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,036
3. Кими Райкконен («Феррари») +6,309
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +7,069
5. Фернандо Алонсо («Макларен») +27,886
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,945
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +32,671
8. Валттери Боттас («Мерседес») +34,339
9. Стоффель Вандорн («Макларен») +34,921
10. Карлос Сайнс-младший («Рено») +45,722
11. Серхио Перес («Форс-Индия») +46,817
12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +60,278
13. Шарль Леклер («Заубер») +75,759
14. Ланс Стролл («Уильямс») +78,288
15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
Сошли с дистанции:
Ромен Грожан («Хаас»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Пьер Гасли («Торо Россо»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Сергей Сироткин («Уильямс»)