Немец Феттель выиграл первый этап Формулы-1 в 2018 году Гран-Австралии

Британец Льюис Хэмилтон пришел вторым, финн Кими Райкконен занял третье место.

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель одержал победу на первой гонке сезона Формулы-1 - Гран-при Австралии.

Второе место занял действующий чемпион мира, гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул партнер Феттеля по команде Кими Райкконен. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

Героями гонки могли стать пилоты команды "Хаас" - Кевин Магнуссен со старта вышел на четвертую позицию. Развязка для него и напарника Романа Грожана случилась неожиданно. Почти одновременно пилоты заехали в боксы, где им не успели прикрутить колеса. Магнуссен сошел после 23-го круга, а Грожан – после 24-го.

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Оба пилота "Хааса" вынуждены были остановиться на трассе, чем воспользовался Феттель, а когда Хэмилтон и Райкконен заехали в боксы, немец вышел в лидеры.

С Феттелем "Феррари" решила провести поздний пит-стоп, и Хэмилтон, несмотря на все попытки до конца гонки, не смог настигнуть соперника.

Гран-при Австралии

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,036

3. Кими Райкконен («Феррари») +6,309

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +7,069

5. Фернандо Алонсо («Макларен») +27,886

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,945

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +32,671

8. Валттери Боттас («Мерседес») +34,339

9. Стоффель Вандорн («Макларен») +34,921

10. Карлос Сайнс-младший («Рено») +45,722

11. Серхио Перес («Форс-Индия») +46,817

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +60,278

13. Шарль Леклер («Заубер») +75,759

14. Ланс Стролл («Уильямс») +78,288

15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг

Сошли с дистанции:

Ромен Грожан («Хаас»)

Кевин Магнуссен («Хаас»)

Пьер Гасли («Торо Россо»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Сергей Сироткин («Уильямс»)