Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию первого Гран-при сезона
Пилот немецкой команды "Мерседес" англичанин Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию первого Гран-при сезона 2018 года Гран-при Австралии.
Быстрейший круг трассы в Мельбурне гонщик преодолел за 1 минуту, 22 051, секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Таким образом, завтра в гонке спортсмен стартует с первого поля стартовой решетки.
Следом за ним стартуют Кими Райкконен и Себастьян Феттель из "Феррари", а партенер Хэмилтона по "Мерседес" Валттери Боттас стартует лишь с 10-го места.
Формула-1
Гран-при Австралии
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) 1:22,051
2. Кими Райкконен (Феррари) +0,664
3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,674
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,988
6. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,023
7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175
8. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,368
9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,413
10. Валттери Боттас (Мерседес) – без времени