Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию первого Гран-при сезона

11:03, 24 марта 2018
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Льюис Хэмилтон продолжает побеждать и в новом сезоне &quot;Формулы-1&quot; / Reuters

Быстрейший круг трассы в Мельбурне гонщик преодолел за 1 минуту, 22 051, секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, завтра в гонке спортсмен стартует с первого поля стартовой решетки.

Следом за ним стартуют Кими Райкконен и Себастьян Феттель из "Феррари", а партенер Хэмилтона по "Мерседес" Валттери Боттас стартует лишь с 10-го места.

Формула-1

Гран-при Австралии

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) 1:22,051

2. Кими Райкконен (Феррари) +0,664

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,674

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715

5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,988

6. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,023

7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175

8. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,368

9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,413

10. Валттери Боттас (Мерседес) – без времени

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Теги: #Хэмилтон выиграл квалификацию#Формула-1 календарь 2018