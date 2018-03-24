Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию первого Гран-при сезона

Британец стартует с первого места на Гран-при Австралии.

Пилот немецкой команды "Мерседес" англичанин Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию первого Гран-при сезона 2018 года Гран-при Австралии. Быстрейший круг трассы в Мельбурне гонщик преодолел за 1 минуту, 22 051, секунды, сообщает официальный сайт соревнований. Таким образом, завтра в гонке спортсмен стартует с первого поля стартовой решетки. Следом за ним стартуют Кими Райкконен и Себастьян Феттель из "Феррари", а партенер Хэмилтона по "Мерседес" Валттери Боттас стартует лишь с 10-го места. Формула-1 Гран-при Австралии Квалификация 1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) 1:22,051 2. Кими Райкконен (Феррари) +0,664 3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,674 4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,715 5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,988 6. Кевин Магнуссен (Хаас) +2,023 7. Ромен Грожан (Хаас) +2,175 8. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,368 9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +2,413 10. Валттери Боттас (Мерседес) – без времени

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