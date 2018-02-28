Барселону замело снегом: на трассе Формулы-1 в Каталонии отменены тестовые заезды (фоторепортаж)
14:51, 28 февраля 2018Мотор
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Организаторы приняли решение отложить старт сессии из-за непогоды.
REUTERS
На Барселону обрушился обильный снегопад, в результате чего на автодроме Каталунья в эту среду, 28 февраля, был сорван третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1.
Организаторы приняли решение отложить старт сессии из-за того, что непогода пока делает невозможным вылет медицинского вертолёта в случае необходимости. На трассе Каталунья вывешены красные флаги, и тестовый день официально пока не начался.
Знаменитый финский гонщик Кими Райкконен выложил селфи из заснеженной Барселоны в твиттер, подписав его: "Не уверен, где нахожусь. Это Финляндия или Испания?"
Больше фотографий из автодрома Барселоны - в галерее Reuters.
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