Барселону замело снегом: на трассе Формулы-1 в Каталонии отменены тестовые заезды (фоторепортаж)

Организаторы приняли решение отложить старт сессии из-за непогоды.

На Барселону обрушился обильный снегопад, в результате чего на автодроме Каталунья в эту среду, 28 февраля, был сорван третий день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1.

Организаторы приняли решение отложить старт сессии из-за того, что непогода пока делает невозможным вылет медицинского вертолёта в случае необходимости. На трассе Каталунья вывешены красные флаги, и тестовый день официально пока не начался.

Знаменитый финский гонщик Кими Райкконен выложил селфи из заснеженной Барселоны в твиттер, подписав его: "Не уверен, где нахожусь. Это Финляндия или Испания?"

Not sure if Finland or Spain. A post shared by Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) on Feb 28, 2018 at 12:34am PST

Больше фотографий из автодрома Барселоны - в галерее Reuters.