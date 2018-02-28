Барселону замело снегом: на трассе Формулы-1 в Каталонии отменены тестовые заезды (фоторепортаж)

14:51, 28 февраля 2018
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REUTERS

Организаторы приняли решение отложить старт сессии из-за того, что непогода пока делает невозможным вылет медицинского вертолёта в случае необходимости. На трассе Каталунья вывешены красные флаги, и тестовый день официально пока не начался.

Знаменитый финский гонщик Кими Райкконен выложил селфи из заснеженной Барселоны в твиттер, подписав его: "Не уверен, где нахожусь. Это Финляндия или Испания?"

Not sure if Finland or Spain.

A post shared by Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) on

Больше фотографий из автодрома Барселоны - в галерее Reuters.

 

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Теги: #Барселона снег Формула-1