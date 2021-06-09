Капитан полуфиналиста Лиги чемпионов получил микротравму.

Экс-звезда "Аякса", а ныне ключевой защитник обороны "Ювентуса" Маттейс Де Лигт рискует пропустить матч против Украины. Напомним, что уже 13 июня Нидерланды выйдут играть против команды Андрея Шевченко.

Де Лигт получил повреждение паха, но уже вернулся к тренировкам. 21-летний молодой человек два дня тренировался, но индивидуально и не участвовал в двухсторонке.

Об этом сообщает AD.

Врачи сборной будут готовить Маттейса до 13 июня, однако его участие под вопросом. Вероятно, что если игрока и смогут поставить на ноги, тренерский штаб захочет поберечь защитника для дальнейших матчей.

Напомним, что в сезоне 2018/2019 Де Лигт был капитаном в амстердамском "Аяксе" и поспособствовал тому, чтобы известный клуб сенсационно пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

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Автор: Артем Будрин