Голосование Харьковского областного совета о передаче клубной инфраструктуры «Металлиста» из государственной собственности Харькову состоится в те же дни, когда город и новенький стадион, реконструированный Александром Ярославским, принимали первые матчи финала Евро-2012.

На это интересное совпадение обратили внимание журналисты харьковских СМИ, напомнив, что континентальный турнир и инвестиции успешного бизнесмена из высшей лиги украинского рейтинга Forbes преобразили город. События 2020 года также могут стать хорошим знаком.

«Президент набиравшего тогда силу ФК «Металлист» сделал беспрецедентный для чемпионатов Европы по футболу шаг. Ярославский как генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 взялся за несколько коротких лет подготовить сразу всю инфраструктуру. То есть одновременно сделать из захолустного почти мертвого аэропорта современные «воздушные ворота», привести в порядок полуразрушенный стадион и достроить все недостающее для турнира. И сделал это! Из резервного города Харьков стал принимающим», — вспомнили журналисты роль частного инвестора, который вложив свыше $ 300 млн в инфраструктуру Харькова буквально вырвал победу у других городов-претендентов.

При этом Харьков начинал гонку с позиции аутсайдера в соревновании за право принять матчи Евро-2012.

«Переживаний и волнений было масса, потому что от того как дебютируют — зависит очень многое. Единственным, кто извне казался спокойным, был, пожалуй, только Александр Ярославский, благодаря одержимости, энтузиазму и вере в успех которого Харьков не только стал городом хозяином турнира, но и блестяще справился с чрезвычайно сложной и жестко ограниченной во времени задачей», — вспоминает те дни Маркиян Лубкивский, директор УЕФА Евро-2012 от Украины.

«Это был счастливый билет и пропуск в лучшую жизнь. — пишут журналисты о роли Евро-2012 в принципиальном преображении Харькова благодаря усилиям Ярославского, который сейчас стремится повторить этот подвиг, возрождая из руин клуб «Металлист» и спасая его инфраструктуру от упадка и разрушения. — Не только спортивная и культурная жизнь заиграли новыми красками благодаря европейскому первенству и европейским болельщикам, но и экономика. Турнир закончился, аэропорт остался, один из лучших в Восточной Европе отелей Kharkiv Palace 5* остался, спортивную инфраструктуру использовал «Металлист», который ворвался в еврокубки и радовал болельщиков зрелищными играми. Все это стало платформой для развития деловых контактов, туризма, организации мероприятий, о которых заговорили не только в Украине, но и за рубежом».

Харьковчане отблагодарили Ярославского, который подарил городу этот футбольный праздник: обновленный стадион «Металлист» бизнесмен открывал в день своего 50 летия, а благодарные болельщики развернули на трибуне баннер с цифрами «5» и «0», что символизировало 5:0 в пользу именинника.

«11 июня 2021 года с матча «Турция – Италия» начнется очередное «Евро», и болельщики будут наслаждаться красотой игры. А на день раньше,10 июня, в Харьковском облсовете будет голосование за объединение футбольной инфраструктуры под эгидой города. Есть что-то очень символичное в том, что именно сейчас, одновременно с Евро-2020/2021 в Харьков возвращается большой футбол. И что на стадионе «Металлист» в следующем сезоне будет играть уже настоящий «желто-синий» футбольный клуб «Металлист». Со всей привычной клубной символикой и, надеемся, полными трибунами, как мы это видели 29 мая. Значит, не за горами и премьер-лига, и еврокубки, и новое оживление общественной и деловой жизни в нашем городе», — пишут журналисты о символичном совпадении, сулящем успех замыслам Ярославского и городских властей Харькова.

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Автор: Иван Бойко