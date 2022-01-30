Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней.

Известный украинский боксер Александр Усик (чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе) поддержал проведение выставочного турнира Winter Cup 2022, который организовывают телеканалы "Футбол 1/2/3" и благодаря партнерской поддержке группы BGV Геннадия Буткевича и DCH Александра Ярославского.

Его заявление опубликовано на сайте ФК "Металлист".

"Дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду "Полесье" Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup - смотрите на телеканале "Футбол 1/2/3" в 19:00. Поехали! Всем бокс, а потом футбол!".

Как известно, Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба Первой лиги ("Металлист" и "Полесье") и 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец").

Этот уникальный турнир дает возможность помериться силами командам из разных лиг чемпионата и разных регионов нашей страны. Все участники Winter Cup 2022 динамично развиваются, показывают высокий уровень игры и хорошо заметны на украинском футбольном пространстве.

Местом проведения турнира станет турецкий Белек. Все матчи будут транслироваться на телеканалах "Футбол", а околотурнирные события – освещаться на медиаресурсах телеканалов и клубов-участников.

Группа DCH Александра Ярославского и BGV Group Геннадия Буткевича как официальные партнеры соревнования профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд.