"Торонто" обыграл "Коламбус" и одержал пятую победу подряд в НХЛ

Игра заершилась со счетом 6:3.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Торонто Мэйпл Лифз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" и продлил свою победную серию до пяти матчей, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 6:3.

Три гола и две передачи Назима Кадри и 54 сэйва Фредерика Андерсена позволили "Мэйпл Лифс" впервые в своей истории без потерь пройти серию из пяти домашних матчей, а также одержать девятую победу в последних 10 играх. В борьбе за второе место Атлантического дивизиона "Торонто" уступает "Бостону" три очка, однако "Лифс" провели на четыре встречи больше.

"Коламбус" в третьей игре подряд нанес по воротам соперника более 50 бросков и стал второй командой в истории с подобным результатом. В последний раз такое удавалось "Чикаго" в 1955 году. А "Торонто" до этого дня только раз выигрывал, когда позволял нанести по своим воротам не менее 57 бросков.

"Блю Джекетс" потерпели шестое поражение в восьми матчах и остались в одном очке от зоны плей-офф. Дублем в команде Джона Тортореллы отметился Ник Фолиньо, а Юнас Корписало сделал 22 сэйва.

"Мне не хочется это говорить, потому что единственное, что имеет значение - это результат, но все же мне кажется, что мы заслуживали лучшей участи", - сказал Фолиньо.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

14 февраля.

Торонто – Коламбус – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Мур (Дермотт, Полак), 2:0 – 7 Кадри, 2:1 – 18 Фолиньо (Веннберг, Кукан), 2:2 – 22 Фолиньо (Бьоркстранн, Веннберг), 3:2 – 28 Кадри (Дермотт, Райлли), 4:2 – 30 Марнер (Марло, Кадри), 4:3 – 34 Джонсон (Нутиваара, Фолиньо), 5:3 – 51 Кадри (Марнер, Марло), 6:3 – 58 Марло (Кадри, Комаров)

Колорадо – Монреаль – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 35 Седерберг (Грир, Бурк), 2:0 – 56 Керфут (Уилсон, Ландескуг)

Ванкувер – Флорида – 3:4 (2:4, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 дель Зотто (Берчи, Хорват), 1:1 – 7 Дадонов (Барков, Бьюгстэд), 2:1 – 8 Хорват, 2:2 – 13 Макгинн (Мальгин, Экблад), 2:3 – 17 Петрович (Макканн), 2:4 – 18 Бьюгстэд (Барков), 3:4 – 33 Босер (Хорват, Д.Седин)