"Бостон" одержал шестую победу в семи матчах и сократил до минимума отставание от лидера НХЛ

"Брюинз" обыграли "Калгари Флеймз" со счетом 5:2.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге "Бостон" обыграл "Калгари" и практически обошел "Тампу" в общей таблице НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:2.

Два гола Патриса Бержерона в третьем периоде принесли "Брюинз" шестую победу в семи матчах и позволили на расстояние одного очка приблизиться к "Тампе". При этом у "Бостона" есть два матча в запасе, так что команда Брюса Кэссиди вновь захватила лидерство в лиге по проценту набранных очков. В последних 19 играх на счету Бержерона 17 заброшенных шайб.

Место в воротах "Калгари" занял Давид Риттих, сделавший 35 сэйвов. Он взял контроль над последним рубежом из-за травмы Майка Смита, которая оказалась не такой серьезной, как могло показаться накануне. Во вторник тренер Глен Галутцан сообщил, что Смит пропустит также встречу против "Нэшвилла" в четверг, но после этого может вернуться на лед в любой день.

"Флэймз" потерпели второе поражение в шести матчах и остались на третьей позиции Тихоокеанского дивизиона, на один балл опережая "Лос-Анджелес".

Автором одной из двух шайб "Калгари" стал Джонни Годро, продливший результативную серию до семи игр. С 67 очками он занимает второе место в споре бомбардиров после Никиты Кучерова.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

13 февраля.

Бостон – Калгари – 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Нэш (Бэкес, Гжельчик), 1:1 – 2 Беннетт (Хэтэуэй), 1:2 – 9 Годро (Джиордано, Стэйджан), 2:2 – 36 Нэш (Макэвой, Шаллер), 3:2 – 41 Бержерон (Крюг), 4:2 – 49 Бержерон (Бэкес, Маршанд), 5:2 – 56 Хара

Баффало – Тампа-Бэй – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Баптист (Гиргенсонс), 1:1 – 13 Гурде (Хедман, Кучеров), 2:1 – 21 Райнхарт (Родригес, О′Райлли), 2:2 – 33 Наместников, 3:2 – 35 Уилсон (Антипин, Нелсон), 4:2 – 43 О′Райлли (Ристолайнен, Окпосо), 4:3 – 51 Кэллахан (Пойнт, Сергачев), 5:3 – 59 Райнхарт (О′Райлли)

Айлендерс – Коламбус – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 17 Таварес (Бэйли, Ли), 1:1 – 26 Бьоркстранн (Дюбуа, Веренски), 1:2 – 39 Дюбуа (Бьоркстранн, Веренски), 1:3 – 46 Эткинсон (Веренски, Панарин), 1:4 – 46 Дубински

Филадельфия – Нью-Джерси – 4:5 Б (1:0, 3:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Конекны (Гостисбеер, Жиру), 1:1 – 24 Холл (Ватанен), 2:1 – 24 Лоутон (Макдоналд, Раффль), 3:1 – 30 Гудас (Уис, Филппула), 3:2 – 33 Мур (Братт, Зэйджак), 4:2 – 35 Жиру (Гостисбеер, Ворачек), 4:3 – 36 Хишир (Братт), 4:4 – 58 Холл (Зэйджак, Хишир)

Питтсбург – Оттава – 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Гюнцель (Малкин, Шульц), 1:1 – 24 Брассар (Боровецки, Стоун), 2:1 – 25 Гюнцель (Летанг, Кессел), 3:1 – 30 Малкин (Шульц, Хагелин), 4:1 – 31 Астон-Риз (Шири, Кросби), 4:2 – 37 Уайт (Пайэтт, Маккормик), 5:2 – 50 Летанг (Кросби, Думулин), 5:3 – 54 Дюшен (Карлссон, Хоффман), 6:3 – 58 Астон-Риз (Кросби, Думулин)

Каролина – Лос-Анджелес – 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Слэвин (Песке, Дж.Стаал), 2:0 – 8 Фолк (Раск, Уильямс), 3:0 – 17 Фолк (Терявяйнен, Ахо), 4:0 – 21 Фолк (Терявяйнен, Ахо), 5:0 – 27 Скиннер (Уильямс, Раск), 5:1 – 31 Копитар (Тоффоли, Маззин), 5:2 – 37 Тоффоли (Копитар, Пирсон), 5:3 – 46 Митчелл (Даути, Клиффорд), 6:3 – 54 Скиннер (Ди Джузеппе), 7:3 – 56 Ахо (Терявяйнен)

Детройт – Анахайм – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Ларкин, 2:0 – 35 Нильсен (Грин, Манта), 2:1 – 56 Хенрик (Ракелль, Биекса)

Нэшвилл – Сент-Луис – 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 15 Баумистер (Шенн, Берглунд), 0:2 – 23 Стеен (Тарасенко, Штястны), 0:3 – 29 Шварц (Тарасенко, Стеен), 1:3 – 49 Йернкрук (Суббан, Экхольм), 2:3 – 54 Уотсон (Сиссонс, Эллис), 3:3 – 55 Уотсон (Йоси, Смит), 4:3 – 61 Форсберг

Миннесота – Рейнджерс – 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Э.Стаал, 2:0 – 4 Паризе, 3:0 – 6 Фолиньо (Эрикссон Эк, Уинник), 3:1 – 8 Гилмор (Хэйс, Деанджело), 3:2 – 31 Хэйс (Пионк, Грабнер)

Виннипег – Вашингтон – 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Шайфли (Перро, Бафлин), 1:1 – 19 Бэкстрем (Уилсон, Овечкин), 1:2 – 31 Бураковски (Чейссон, Эллер), 1:3 – 47 Карлсон (Коннолли, Кузнецов), 2:3 – 51 Литтл (Бафлин, Рословик), 3:3 – 59 Шайфли (Перро, Уилер), 4:3 – 62 Майерс (Шайфли)

Вегас – Чикаго – 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Уинджелс (Дебринкат, Густафссон), 1:1 – 5 Карпентер (Энгелланд, Бельмар), 1:2 – 26 Дебринкат (Хартман, Шарп), 2:2 – 41 Хант (Миллер, Перрон), 3:2 – 43 Смит (Шмидт, Карлссон), 4:2 – 44 Перрон (Нил), 5:2 – 58 Носек

Сан-Хосе – Аризона – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Коннотон (Ричардсон, Казинс), 1:1 – 9 Бедкер (Влэшик, Браун), 1:2 – 29 Голигоски (Фишер, Ридер)