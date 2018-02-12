"Калгари" обыграл "Айлендерс", "Ванкувер" разгромил "Даллас" в НХЛ

"Вашингтон" в овертайме уступил "Детройту".

В ночь на понедельник состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает сайт турнира. Сент-Луис – Питтсбург – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Шайбы: 0:1 – 23 Кросби (Шири), 1:1 – 23 Бродзяк (Апшолл, Торберн), 1:2 – 41 Раст, 1:3 – 51 Шейэн (Симон), 1:4 – 57 Кросби (Раст, Симон) Виннипег – Рейнджерс – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Шайбы: 1:0 – 1 Элерс (Уилер, Шайфли), 1:1 – 18 Зукарелло-Асен, 1:2 – 56 Веси (Деарнэ, Шей), 1:3 – 59 Грабнер (Хэйс) Вашингтон – Детройт – 4:5 ОТ (1:1, 0:3, 3:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 4 Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 1:1 – 13 Абделькадер (Нильсен), 1:2 – 36 Гленденинг (Нильсен, Хелм), 1:3 – 37 Манта (Дженсен, Зеттерберг), 1:4 – 39 Татар (Ларкин), 2:4 – 42 Коннолли (Бигл), 3:4 – 54 Орлов (Бигл, Смит-Пелли), 4:4 – 59 Бэкстрем (Овечкин, Карлсон), 4:5 – 62 Татар (Дженсен, Ларкин) Даллас – Ванкувер – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 2 Буше, 0:2 – 11 Виртанен, 0:3 – 13 Ванек (Х.Седин, Д.Седин), 0:4 – 24 Хорват (Эдлер, Босер), 0:5 – 34 Буше (Виртанен, Пулио), 0:6 – 47 Гадбрэнсон (Саттер, Арчибальд) Баффало – Колорадо – 4:5 (1:2, 1:1, 2:2) Шайбы: 0:1 – 1 Керфут (Задоров, Уилсон), 1:1 – 7 Пулио (О′Райлли), 1:2 – 9 Ньето, 1:3 – 21 Уилсон (Ландескуг), 2:3 – 33 Нелсон (Фалк, О′Райлли), 2:4 – 43 Джост (Рантанен, Бэрри), 2:5 – 47 Бурк (Линдхольм), 3:5 – 52 О′Райлли (Ристолайнен, Окпосо), 4:5 – 57 Кэйн Нью-Джерси – Бостон – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 13 Крюг, 1:1 – 16 Вуд (Колман), 1:2 – 19 Шаллер, 2:2 – 20 Холл (Хишир), 2:3 – 22 Крюг (Бержерон, Спунер), 3:3 – 31 Палмиери (Ватанен, Холл), 3:4 – 51 МакКуайд (Гжельчик, Нэш), 3:5 – 59 Бержерон (Маршанд, Бэкес) Айлендерс – Калгари – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 3 Сизикас, 2:0 – 22 Бовилье (Ледди, Барзэл), 2:1 – 30 Янковски (Годро, Беннетт), 2:2 – 49 Ткачак (Кулак, Фролик), 2:3 – 58 Ткачак (Фролик, Хэмоник) Вегас – Филадельфия – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 11 Макнэбб (Карлссон, Смит), 1:1 – 17 Кутюрье (Жиру, Конекны), 1:2 – 37 Макдоналд (Конекны, Кутюрье), 1:3 – 39 Жиру (Проворов, Кутюрье), 1:4 – 57 Гудас Анахайм – Сан-Хосе – 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0) Шайбы: 1:0 – 2 Каше (Ричи, Хенрик), 2:0 – 46 Фаулер (Ричи, Каше), 2:1 – 50 Кутюр (Влэшик, Гертл), 2:2 – 59 Майер (Кутюр, Бернс)

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