"Кременчуг" взял реванш у "Белого Барса" и другие матчи чемпионата УХЛ

"Галицкие Львы" обыграли харьковское "Динамо".

В воскресенье состоялись очередные матчи регулярного чемпионата УХЛ.

В центральном матче дня "Кременчуг", наконец, обыграл "Белый Барс", взяв реванш за вчерашнее поражение — вырвав победу на последних секундах встречи (4:3). "Донбасс" одержал очередную победу, обыграв дома "Броварских Волков" (5:3), а "Галицкие Львы" во второй раз оказались сильнее харьковского "Динамо" — на этот раз в серии буллитов (3:2).

Галицкие Львы — Динамо Харьков 3:2 по буллитам (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 04:55 Халин (Олейник, Лисин — больш.) — 0:1; 32:51 Абаджян (Попережай — меньш.) — 1:1; 39:43 Кизло (Середа — больш.) — 2:1; 59:42 Скребела (Максименко, Чердак) — 2:2

Решающий буллит: Муртыщев

Донбасс — Броварские Волки 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Шайбы: 08:40 Шахов (Забулонов, Черемнов — больш.) — 0:1; 22:00 Костиков (Влад, Савченко — больш.) — 1:1; 29:54 Шахов (Лучников, Микульчик) — 1:2; 31:18 Григорьев — 2:2; 38:21 Лялька (Коренчук) — 3:2; 42:04 Костиков (Влад) — 4:2; 45:30 Черемнов (Шапиро) — 4:3; 48:44 Коренчук (Кузьмик) — 5:3

Белый Барс — ХК Кременчуг 3:4 (0:0, 0:1, 3:3)

Шайбы: 32:23 Бойков (Чернышенко, Карпенко) — 0:1; 44:10 Бойков (Карпенко) — 0:2; 44:59 Тимченко (Даниленко, Бондаренко) — 1:2; 47:55 Бойков (Карпенко, Козачук — больш.) — 2:2; 49:29 Тимченко (Ромащенко, Даниленко) — 2:3; 56:24 Бондаренко (Тимченко, Разумов) — 3:3; 57:38 Шиманский (Козачук, Красильников) — 3:4