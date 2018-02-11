"Монреаль" уступил "Нэшвиллу", "Коламбус" разгромил "Нью-Джерси" в НХЛ

"Тампа-Бэй" обыграла "Лос-Анджелес".

Состоялись очередные поединки регулярного чепиионата НХЛ. "Монреаль" в серии буллитов уступил "Нэшвиллу", "Сан Хосе" одержал волевую победу над "Эдмонтоном". Бостон – Баффало – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) Шайбы: 0:1 – 27 Кэйн (Райнхарт), 0:2 – 32 Уилсон (Родригес, Болье), 1:2 – 34 Спунер (Крюг, Дебраск), 1:3 – 38 Пулио (Уилсон), 2:3 – 59 Бэкес (Маршанд, Бержерон), 2:4 – 59 Ристолайнен Торонто – Оттава – 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) Шайбы: 1:0 – 1 Марнер, 2:0 – 9 Мэттьюс (В. Нюландер), 3:0 – 11 Марнер (Кадри, Марло), 3:1 – 28 Одуя (Шабо, Стоун), 4:1 – 33 ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 4:2 – 40 Брассар (Стоун, Фанюф), 5:2 – 42 Кадри (Марло, Марнер), 5:3 – 53 Дзингел (Боровецки, Пажо), 6:3 – 58 Марло (Марнер) Монреаль – Нэшвилл – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 28 Галлахер (Лехконен), 1:1 – 36 Хартнелл (Бонино), 1:2 – 52 Фиала (Арвидссон, Джохансен), 2:2 – 58 Друэн (Лехконен, Петри) Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 4:3 (2:1, 2:0, 0:2) Шайбы: 1:0 – 1 Стэмкос (Джонсон, Гурде), 1:1 – 5 Бродзински (Шор, Эндрофф), 2:1 – 9 Киллорн (Коберн, Стэмкос), 3:1 – 23 Пакетт (Кэллахан), 4:1 – 34 Кучеров (Хедман), 4:2 – 43 Клиффорд (Форборт, Копитар), 4:3 – 53 Фолин (Шор, Эндрофф) Каролина – Колорадо – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 16 Бэрри (Комфер, Рантанен), 1:1 – 17 Макгинн (Линдхольм), 2:1 – 40 Макгинн (Слэвин, Линдхольм), 3:1 – 53 Скиннер (Ахо, Стемпняк) Коламбус – Нью-Джерси – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 17 Дюбуа (Панарин), 2:0 – 31 Панарин (Эткинсон, Джонс), 3:0 – 33 Андерсон (Дженнер, Бобровский), 4:0 – 34 Бьоркстранн, 5:0 – 46 Фолиньо (Бьоркстранн, Джонс), 6:0 – 49 Калверт (Дженнер, Дубински), 6:1 – 56 Палмиери Аризона – Филадельфия – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 3 Демерс (Степан, Келлер), 1:1 – 10 Жиру (Гостисбеер, Ворачек), 1:2 – 11 Раффль (Уил, Лоутон), 2:2 – 20 Голигоски (Фишер, Ялмарссон), 2:3 – 22 Симмондс (Кутюрье, Гостисбеер), 3:3 – 41 Риналдо (Доми) Миннесота – Чикаго – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Койл (Сперджен, Паризе), 2:0 – 6 Койву (Сутер, Дамба), 3:0 – 22 Койл (Олофссон, Э.Стаал) Сан-Хосе – Эдмонтон – 6:4 (2:0, 1:3, 3:1) Шайбы: 1:0 – 1 Райан (Павелски, Донской), 2:0 – 7 Павелски, 3:0 – 22 Гудроу (Хансен), 3:1 – 28 Кэссиан, 3:2 – 34 Кэссиан (Рассел, Овитю), 3:3 – 38 Драйзайтль (Каммаллери, Клефбом), 3:4 – 41 Дэвидсон (Каммаллери, Драйзайтль), 4:4 – 43 Гертл (Лабанк, Кутюр), 5:4 – 57 Райан (Павелски, Майер), 6:4 – 58 Павелски (Карлссон, Тирни)

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