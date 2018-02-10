"Донбасс" уверенно переиграл "Волков" и продолжил победную серию в УХЛ

Матч завершился со счетом 6:1.

Второй матч 37-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги прошёл в Дружковке, где донецкий «Донбасс» принимал аутсайдера нынешнего чемпионата – ХК «Волки» (Бровары) и выиграл со счетом 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок броварской клуб начал на удивление, активно и игроки «Волков» даже нанесли несколько бросков по воротам Богдана Дьяченко. Однако дончане быстро завладели преимуществом, и на 8-й минуте Александр Александров с передачи Ярослава Свищева пробил Никиту Гордюшина.

Вторая шайба в ворота «Волков» отправилась уже спустя пять минут - отличился капитан донецкого клуба Виктор Захаров.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой – голкипера противника дончане пробили аж на середине периода благодаря точному броску Виктора Захарова. Однако, «Волки» вернули интригу в поединок, когда лучший снайпер броварского клуба Соломон Шапиро реализовал численное преимущество своей команды.

Заключительный период подопечные Сергея Витера начали более активно, и неоднократно покушались на ворота гостей. На седьмой минуте финальной двадцатиминутки это дало свой результат – подопечные Рафаила Умярова не сдержали прессинг «Донбасса», и Александр Костиков мощным броском увеличил разрыв между командами.

Под занавес поединка дончане ещё дважды отличились в воротах броварского клуба – голы на свой счёт записали Вадим Мазур и Владислав Луговой. Однако Демид Лучников за 3 секунды до конца периода застал врасплох голкипера дончан, установив окончательный счёт 6:2.

Свой следующий матч «Донбасс» и «Волки» проведут уже завтра, в воскресенье, 11 февраля, в 16:30.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

10 февраля.

«Донбасс» - «Волки» 6:1 (2:0, 1:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 Александров (Свищев), 07:44. 2:0 Захаров (Костиков, Савченко), 15:44. 3:0 Захаров (Влад), 30:11. 3:1 Овчинников (Забулонов), 32:21. 4:1 Костиков (Коренчук, Савченко - шест. пол.), 46:03. 5:1 Мазур (Григорьев, Свищев), 53:12. 6:1 Луговой (Кузьмик, Александров), 54:58. 6:2 Лучников (Микульчик, Шапиро), 59:57.

«Белый Барс» - «Кременчук» 4:3 (1:1; 1:1; 2:1)

Шайбы: 0:1 Шиманский (Алексанян-Петрович), 13:58. 1:1 Тимченко (Панов, Даниленко), 15:45. 2:1 Васильев (Гуменюк, Ромащенко), 24:18. 2:2 Чернышенко (Роганов), 29:02. 2:3 Красильников (Чернышенко, Роганов), 45:15. 3:3 Даниленко (Ядловский - 5х3), 54:05. 4:3 Логач (Даниленко, Тимченко - 5х3), 58:06.

«Галицкие Львы» - МХК «Динамо» 4:2 (1:0; 1:0; 2:2)

Шайбы: 1:0 Арабов (Муртищев - меньш.), 12:05. 2:0 Панченко (Арабов, Абаджян - больш.), 36:19. 3:0 Сысак (Сирченко, Арабов), 41:08. 4:0 Арабов (Алексейчук, Муртищев), 43:35. 4:1 Олейник (Поддубный, Чердак), 49:22. 4:2 Сиротенко (Максименко, Худяков), 59:46.