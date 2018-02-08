"Бостон" разгромил "Рейнджерс", "Торонто" обыграл "Нэшвилл" в НХЛ

Состоялись три игры регулярного чемпионата.

Накануне состоялись три матча регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" потерпел разгромное поражение от "Бостона" - 1:6. "Лос-Анджелес" сломил в концовке "Эдмонтон", а "Торонто" обыграл "Нэшвилл". Торонто – Нэшвилл – 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 16 ван Римсдайк (Дермотт, Браун), 2:0 – 29 Капанен (Хэйнси, Мур), 2:1 – 38 Сиссонс (Эллис, Оберг), 2:2 – 40 Арвидссон. Рейнджерс – Бостон – 1:6 (1:2, 0:3, 0:1) Шайбы: 1:0 – 5 Нэш, 1:1 – 7 Нэш (Хейнен, Бэкес), 1:2 – 16 Хара (Дебраск), 1:3 – 23 Бержерон (Крюг, Пастрняк), 1:4 – 27 Шаллер (Худобин, Гжельчик), 1:5 – 30 Бержерон (Хара, Маршанд), 1:6 – 46 Курали (Гжельчик, Царник). Лос-Анджелес – Эдмонтон – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Шайбы: 1:0 – 1 Клиффорд (Льюис), 2:0 – 20 Кемпе (Даути), 2:1 – 23 Драйзайтль (Клефбом, Макдэвид), 2:2 – 30 Макдэвид (Каммаллери), 3:2 - 54 ЛаДуэ (Грэвел, Льюис), 4:2 - 58 Иафалло (Даути, Копитар), 5:2 - 59 Копитар (Браун).

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