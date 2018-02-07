"Вашингтон" спасся с матче с "Коламбусом", "Калгари" обыграл "Чикаго" в НХЛ

"Питтсбург" одержал боевую победу над "Вегасом".

Накануне в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. "Калгари" обыграл на выезде "Чикаго". "Вашингтон" на последней минуте основного времени спасся во встрече с "Коламбусом". Об этом сообщает официальный сайт НХЛ. Баффало – Анахайм – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 3 Гиргенсонс (Нелсон), 1:1 – 20 Ракелль (Гецлаф, Фаулер), 2:1 – 37 Айкел (Окпосо, Райнхарт), 2:2 – 39 Каше (Ричи, Мэнсон), 2:3 – 51 Перри, 3:3 – 59 О′Райлли (Райнхарт, Айкел), 3:4 – 61 Хенрик (Монтур, Каше) Питтсбург – Вегас – 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) Шайбы: 0:1 – 2 Карлссон (Смит, Маршессо), 0:2 – 26 Нил (Перрон, Шмидт), 1:2 – 31 Ривс (Шейэн), 2:2 – 37 Коул (Кросби, Раст), 3:2 – 38 Гюнцель (Думулин, Кросби), 4:2 – 43 Малкин (Кессел), 5:2 – 46 Кессел (Хагелин, Малкин), 5:3 – 46 Карпентер (Бельмар, Так), 5:4 – 52 Маршессо (Смит) Коламбус – Вашингтон – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 1 Савар (Веннберг), 1:1 – 4 Карлсон (Кузнецов, Бэкстрем), 1:2 – 25 Уилсон (Юос, Овечкин), 2:2 – 53 Дубински (Калверт, Нутиваара), 2:3 – 59 Бэкстрем (Овечкин, Оши) Каролина – Филадельфия – 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 15 Линдхольм (Фолк, Терявяйнен), 1:1 – 36 Симмондс (Патрик, Ворачек), 1:2 – 64 Уил (Филппула, Гостисбеер) Оттава – Нью-Джерси – 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Зэйджак (Ноусен), 1:1 – 13 Хоффман (Карлссон, Дюшен), 2:1 – 14 ДиДоменико (Дзингел, Сиси), 3:1 – 18 Дюшен (Клаэссон, Хоффман), 4:1 – 28 Уайт (Дюшен, Шабо), 4:2 – 30 Холл (Палмиери, Заха), 5:2 – 39 Смит (Берроуз, Пажо), 5:3 – 45 Палмиери (Вуд, Заха) Виннипег – Аризона – 4:3 (3:2, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 1 Рословик (Бафлин, Энстрем), 1:1 – 4 Коннотон (Дворак, Арчибальд), 2:1 – 7 Бафлин (Перро, Литтл), 3:1 – 14 Петан (Дане, Чьяро), 3:2 – 17 Дворак (Экман-Ларссон, Степан), 4:2 – 22 Куликов (Копп, Коннор), 4:3 – 40 Степан (Голигоски) Детройт – Бостон – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Шайбы: 1:0 – 22 Фрк (Зеттерберг, Крунвалль), 1:1 – 32 Курали (Хейнен, Пастрняк), 1:2 – 34 Крейчи (Спунер, Дебраск), 1:3 – 48 Хейнен (Царник, Курали), 2:3 – 58 Нильсен (Ларкин, Фрк) Флорида – Ванкувер – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 16 Макгинн, 1:1 – 31 Гранлунд (Саттер), 2:1 – 36 Барков (Бьюгстэд, Пысик), 3:1 – 59 Барков (Трочек, Экблад) Сент-Луис – Миннесота – 2:6 (1:3, 0:2, 1:1) Шайбы: 1:0 – 1 Шварц (Баумистер, Парайко), 1:1 – 2 Нидеррайтер (Э.Стаал, Олофссон), 1:2 – 16 Фолиньо (Уинник), 1:3 – 18 Койву (Сутер, Гранлунд), 1:4 – 29 Цукер (Гранлунд), 1:5 – 36 Дамба (Койву, Цукер), 1:6 – 45 Паризе (Сперджен, Э.Стаал), 2:6 – 52 Яшкин (Парайко, Стеен) Чикаго – Калгари – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Шайбы: 1:0 – 3 Дебринкат (Тэйвс, Оэстерле), 1:1 – 21 Хэмилтон (Годро, Монахан), 1:2 – 56 Стоун (Ферланд, Броди), 1:3 – 58 Монахан (Годро), 2:3 – 59 Кэйн (Шмальц, Анисимов) Колорадо – Сан-Хосе – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 22 Бурк (Джост, Комфер), 2:0 – 24 Джост (Жирар, Якупов), 2:1 – 33 Уорд (Гудроу, Влэшик), 3:1 – 59 Комфер (Немет)

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