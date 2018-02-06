Четыре гола и передача капитана "Эдмонтона" Макдэвида обеспечили победу над "Тампой"

Матч завершился со счетом 6:2.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид провел лучший матч в карьере, впервые забив четыре гола и добавив к этому одну передачу, собщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счтом 6:2.

Хет-трик (забил три и более голов) стал для него третьим в карьере. Макдэвид забивал на любой вкус: в большинстве, после эффектного прохода в ближний угол, после выхода один на один и после сумасшедшего рикошета. Он стал третьим игроком в сезоне, забросившим четыре шайбы. Ранее это делали Патрис Бержерон ("Бостон", 6 января) и Александр Овечкин ("Вашингтон", 7 октября).

"Надо быть готовым, когда в гости приезжает лидер лиги, - сказал Макдэвид. - Мы потерпели несколько неудач в играх с командами с Восточного побережья, так что хотели реабилитироваться".

Голом и двумя передачами у "Ойлерз" отметился Леон Драйзайтль. "Эдмонтон" одержал пятую победу в семи матчах, а "Тампа" завершила восьмиматчевое гостевое турне (5-3-0).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

5 февраля.

Торонто – Анахайм – 7:4 (1:0, 3:3, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман), 1:1 – 20 Гецлаф (Перри, Ракелль), 2:1 – 25 В. Нюландер (Гардинер), 2:2 – 28 Ракелль (Перри, Гецлаф), 2:3 – 31 Каше (Сильверберг, Перри), 3:3 – 35 Марнер (ван Римсдайк, Кадри), 4:3 – 37 Комаров (Кадри, Гардинер), 4:4 – 42 Ракелль (Мэнсон, Перри), 5:4 – 43 В. Нюландер (Гардинер), 6:4 – 56 Мэттьюс (Капанен), 7:4 – 59 Хайман (Мэттьюс, Браун)

Айлендерс – Нэшвилл – 4:5 (3:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Таварес (Ли, Бэйли), 1:1 – 11 Фиала (Смит, Террис), 1:2 – 13 Фиала (Эллис, Бонино), 2:2 – 14 Пулок (Нелсон, Лэдд), 3:2 – 17 Сизикас (Чимера), 4:2 – 23 Ледди (Нелсон, Лэдд), 4:3 – 36 Йернкрук (Экхольм, Хартнелл), 4:4 – 59 Джохансен (Арвидссон, Суббан), 4:5 – 63 Йоси (Бонино)

Даллас – Рейнджерс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 17 Деарнэ ( Миллер, Леттьери), 1:1 – 34 Сегин (Радулов, Спецца), 2:1 – 44 Ганзал (Линделль, Хонка)

Эдмонтон – Тампа-Бэй – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Макдэвид (Строум, Клефбом), 1:1 – 9 Киллорн (Гурде), 2:1 – 17 Драйзайтль (Макдэвид, Строум), 3:1 – 22 Макдэвид (Беннинг, Драйзайтль), 4:1 – 32 Пакаринен (Летесту, Слепышев), 4:2 – 41 Гурде (Джонсон), 5:2 – 46 Макдэвид, 6:2 – 53 Макдэвид (Каммаллери, Драйзайтль)