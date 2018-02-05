"Вегас" вырвал победу у "Вашингтона" в чемпионате НХЛ

"Монреаль" расправился с "Оттавой".

Накануне прошли три поединка регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" с минимальным счетом 4:3 переиграл "Вашингтон Кэпиталз" на выезде. "Столичные" трижды в матче вели в счете, но все равно уступили. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Вашингтон – Вегас – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Шайбы: 1:0 – 7 Стивенсон (Нисканен, Бигл), 1:1 – 16 Карпентер (Шмидт, Бельмар), 2:1 – 28 Нисканен (Орлов, Кузнецов), 2:2 – 38 Смит (Маршессо, Так), 3:2 – 40 Бэкстрем (Бураковски, Юос), 3:3 – 49 Смит (Карлссон, Маршессо), 3:4 – 54 Так (Бельмар, Карпентер) Монреаль – Оттава – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 22 Хоффман, 1:1 – 26 Петри (Гальченюк, Пачиоретти), 2:1 – 27 Лехконен (Мете, Щербак), 3:1 – 38 Лехконен (Галлахер, Плеканец), 4:1 – 56 Плеканец Каролина – Сан-Хосе – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 4 Майер (Бернс, Донской), 1:1 – 17 Ахо (Дж.Стаал), 1:2 – 19 Тирни (Карлссон, Бедкер), 1:3 – 22 Бернс (Райан, Уорд)

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