"Донбасс" минимально обыграл "Белый Барс" и другие матчи игрового дня в УХЛ

Успеха сегодня также добились ХК "Кременчуг" и "Галицкие Львы".

В воскресенье состоялись три матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. В матче двух лидеров победа снова досталась "Донбассу", но на этот раз "Белый Барс" избежал разгрома (1:2). "Кременчук" на выезде более уверенно обыграл харьковское "Динамо" (5:1), а "Галицкие Львы" взяли реванш за вчерашнее поражение у "Броварских Волков" (3:2).

Об этом сообщает официальный сайт украинской лиги.

Напомним, в текущем сезоне УХЛ превратилась в юниорско-молодежное первенство, неофициально запретив выступать игрокам старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше.

Донбасс — Белый Барс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 10:54 Новиков (Коваленко) — 1:0; 23:18 Лялька (буллит) — 2:0; 46:18 Бондаренко — 2:1

Динамо Харьков — ХК Кременчуг 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Шайбы: 09:18 Скребела (Максименко) — 1:0; 31:29 Грицких (Красильников, Бойков — больш.) — 1:1; 32:37 Гриценко (меньш.) — 1:2; 43:02 Сеник (Красильников, Бойков) — 1:3; 45:40 Гриценко (Шиманский) — 1:4; 56:40 Толстушко (Алексанян, Грицких) — 1:5

Галицкие Львы — Броварские Волки 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 02:26 Абаджян (Чиканцев, Панченко) — 1:0; 08:39 Черемнов (Боронило, Шапиро) — 1:1; 17:14 Забулонов (Боронило) — 1:2; 26:15 Арустамов (Панченко) — 2:2; 45:16 Сысак (Муртыщев, Алексейчук — больш.) — 3:2