"Калгари" обыграл "Чикаго", "Флорида" сломила "Детройт" в НХЛ

11:25, 04 февраля 2018 Хоккей 99

Состоялись поединки регулярного первенства.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Оттава" одержала трудную победу в гостях над "Филадельфией", перестреляв соперника в серии буллитов. "Сент-Луис" на последних минутах спасся в игре с "Баффало". Об этом сообщает сайт турнира. Филадельфия – Оттава – 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 10 Дюшен (Уайт, Хоффман), 0:2 – 11 Брассар (Дзингел, Сиси), 1:2 – 23 Кутюрье (Конекны, Гудас), 1:3 – 33 ДиДоменико (Дзингел), 2:3 – 54 Лоутон (Конекны, Мэннинг), 3:3 – 59 Патрик (Конекны, Гостисбеер) Монреаль – Анахайм – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 2:0 – 8 Морроу (Щербак, Мете), 3:0 – 10 Шлемко (Галлахер, Гальченюк), 4:0 – 23 Петри (Гальченюк, Пачиоретти), 4:1 – 28 Перри (Фаулер, Ракелль), 4:2 – 32 Ракелль (Фаулер, Ричи), 5:2 – 55 Петри (Галлахер, Морроу) Айлендерс – Коламбус – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) Шайбы: 0:1 – 6 Андерсон (Йокинен, Дюбуа), 1:1 – 17 Ледди (Барзэл, Таварес), 2:1 – 31 Бэйли (Пулок, Бовилье), 2:2 – 32 Эткинсон (Панарин), 2:3 – 38 Фолиньо (Бьоркстранн), 3:3 – 42 Эберле (Сизикас, Барзэл), 4:3 – 45 Нелсон (Пулок, Лэдд) Бостон – Торонто – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 4 Бержерон (Хейнен), 1:1 – 8 Марнер (Кадри, Райлли), 2:1 – 29 Пастрняк (Хейнен, Крюг), 3:1 – 36 Крюг (Крейчи, Царник), 4:1 – 58 Шаллер (Хара, Раск) Баффало – Сент-Луис – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 54 Гуннарссон (Штястны) Нью-Джерси – Питтсбург – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 20 Зэйджак (Ноусен, Колман), 2:0 – 23 Колман (Зэйджак, Ноусен), 2:1 – 46 Малкин (Кессел, Коул), 3:1 – 49 Зэйджак (Холл, Сиверсон) Флорида – Детройт – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 3 Экблад (Йэндл, Юбердо), 1:1 – 28 ДеКайзер (Хелм, Нильсен), 2:1 – 33 Барков (Бьюгстэд, Дадонов), 2:2 – 43 ДеКайзер (Нильсен, Хелм), 3:2 – 59 Юбердо (Экблад, Йэндл) Нэшвилл – Рейнджерс – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) Шайбы: 1:0 – 20 Суббан (Арвидссон, Форсберг), 2:0 – 37 Фиала (Смит), 2:1 – 40 Миллер (Макдона, Зукарелло-Асен), 3:1 – 42 Сиссонс (Суббан), 4:1 – 54 Арвидссон (Форсберг, Джохансен), 4:2 – 54 Зибанежад ( Миллер, Макдона), 5:2 – 57 Фиала (Террис, Йоси) Даллас – Миннесота – 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 28 Янмарк-Нюлен (Спецца, Клингберг), 2:0 – 29 Джонс, 3:0 – 31 Бенн (Сегин, Шор), 4:0 – 34 Сегин (Радулов, Бенн), 4:1 – 45 Цукер (Сперджен, Гранлунд), 5:1 – 48 Радулов (Сегин), 6:1 – 56 Хэмьюс (Ричи, Патерин) Калгари – Чикаго – 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 7 Шмальц (Кэйн), 0:2 – 21 Хиностроза (Кэйн, Сибрук), 1:2 – 25 Стэйджан (Броди, Хэмоник), 2:2 – 32 Годро (Джиордано, Ферланд), 2:3 – 34 Дюклер, 3:3 – 49 Фролик (Баклунд), 4:3 – 60 Монахан (Броди) Ванкувер – Тампа-Бэй – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 1 Куниц (Кучеров, Строльман), 0:2 – 5 Хедман (Кучеров, Стэмкос), 0:3 – 35 Гурде (Пека, Сергачев), 1:3 – 50 Ванек (Босер, Стечер), 2:3 – 54 Босер (Саттер), 2:4 – 56 Конахер Лос-Анджелес – Аризона – 4:0 (1:0, 3:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 7 Иафалло (Кемпе, Тоффоли), 2:0 – 22 Льюис (Маззин, Митчелл), 3:0 – 25 Кемпе (Браун), 4:0 – 38 Маззин (Копитар, Даути), 5:0 – 46 Копитар (Иафалло, Грэвел)

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