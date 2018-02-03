"Донбасс" одержал 33-ю подряд победу в УХЛ в основное время

Команда одолела "Белый Барс" со счетом 7:3.

В субботу в Украинской хоккейной лиге состоялись 3 матча регулярного чемпионата, в центральном из которых донецкий "Донбасс" переиграл "Белый Барс" из Белой Церкви, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:3.

Таким образом, у дончан 33 победы в основное время в 33 матчах и 99 набранных очков.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

3 февраля.

«Донбасс» - «Белый Барс» 7:3 (1:1; 4:1; 2:1)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Луговой), 13:32. 1:1 Ядловский (Даниленко, Лесников - больш.), 17:20. 2:1 Коренчук (Луговой), 20:38. 3:1 Мостовой (Свищев, Денискин), 22:59. 4:1 Костиков (Лялька, Игнатенко - больш.), 30:21. 5:1 Свищев (Ворона, Мостовой), 33:38. 5:2 Ромащенко (Даниленко, Ядловский), 39:26. 6:2 Мостовой (Ворона, Свищев), 43:30. 6:3 Герцик (Даниленко, Ядловский - двойн. больш.), 55:21. 7:3 Ворона (Мостовой, Свищев), 58:51.

МХК «Динамо» - «Кременчук» 3:6 (1:1; 2:2; 0:3)

Шайбы: 0:1 Карпенко (Грицких, Роганов - больш.), 05:00. 1:1 Гайдамака (Колядинский), 18:46. 1:2 Гриценко (Алексанян-Петрович, Рубан), 22:33. 2:2 Чердак - больш., 27:57. 2:3 Грицких (Карпенко, Роганов), 28:32. 3:3 Колядинский, 34:33. 3:4 Алексанян-Петрович (Карпенко, Рубан), 43:23. 3:5 Шиманский (Горлушко), 51:34. 3:6 Кривошапкин (Гриценко), 59:23.

Галицкие Львы — Броварские Волки 3:8 (3:3, 0:5, 0:0)