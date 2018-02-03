"Питтсбург" эффектно обыграл "Вашингтон" в центральном матче дня НХЛ

Игра завершилась со счетом 7:4.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Питтсбург" и "Вашингтон" провели один из самых ярких матчей сезона, забросив на двоих 11 шайб, сообщает официальный сайт лиги.

Принципиальные соперники выдали супер-шоу.

Это был один из самых ярких и захватывающих матчей сезона на данный момент. "Пингвинз" вели в счете 3:1 и 4:3, а "Вашингтон" оба раза находил в себе силы сравнять положение. Однако в начале третьего периода "Питтсбург" забросил три шайбы за четыре минуты и вырвал победу.

Евгений Малкин забил два гола и сделал две передачи, набрав 10-е очко в трех последних играх. С 28 голами он занимает второе место в споре снайперов.

Фил Кессел набрал 3 (2+1) очка и вышел на второе место гонки бомбардиров. На его счету 62 балла, всего на два меньше, чем у Никиты Кучерова из "Тампы". Мэтт Мюррей отразил 29 бросков и помог "Питтсбургу" одержать четвертую победу подряд, а также девятую в последних 11 встречах. Сидни Кросби продлил результативную серию до 11 игр, сделав две передачи, однако он не забивал в последних семи поединках.

В составе "Вашингтона" 3 (2+1) балла набрал Александр Овечкин, а Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов забили по голу и сделали по передаче.

"Кэпиталз" лидируют в Столичном дивизионе, но потерпели четвертое поражение в шести встречах (2-2-2). Ключом к победе "Питтсбурга" стала игра в неравных составах: хозяева реализовали три шанса из четырех, а "Вашингтон" - ни одного из трех.

"Питтсбург" в начале третьего периода лишился Патрика Хорнквиста, который получил травму в столкновении с Бруксом Орпиком.

НХЛ Регулярный чемпионат.

2 февраля.

Питтсбург – Вашингтон – 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Кессел (Гюнцель, Шейэн), 2:0 – 15 Хагелин, 2:1 – 18 Овечкин (Юос), 3:1 – 20 Хернквист (Малкин, Кросби), 3:2 – 23 Орлов (Нисканен, Эллер), 3:3 – 31 Кузнецов (Овечкин, Уилсон), 4:3 – 41 Малкин (Мяяття, Кессел), 4:4 – 41 Овечкин (Орлов, Кузнецов), 5:4 – 46 Раст (Шейэн, Летанг), 6:4 – 47 Кессел (Хагелин, Малкин), 7:4 – 50 Малкин (Кросби, Гюнцель)

Каролина – Детройт – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Ахо (Терявяйнен, Фолк), 1:1 – 16 ДеКайзер (Татар, Хелм), 1:2 – 25 Дэйли (Хелм), 1:3 – 47 Нюквист (Зеттерберг), 1:4 – 53 Хелм (Гленденинг)

Коламбус – Сан-Хосе – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Кутюр (Гертл, Лабанк), 1:1 – 24 Дженнер (Кукан, Эткинсон), 1:2 – 30 Лабанк (Павелски), 1:3 – 46 Влэшик (Кутюр, Браун)

Миннесота – Вегас – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Э.Стаал (Дамба, Райлли), 2:0 – 15 Койл (Эрикссон Эк, Брудин), 3:0 – 21 Эннис (Брудин), 3:1 – 26 Хаула (Перрон, Миллер), 4:1 – 36 Сперджен (Э.Стаал, Сутер), 4:2 – 52 Шмидт (Хаула, Перрон), 5:2 – 58 Э.Стаал (Брудин, Дамба)