Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла Монголии в матче чемпионата мира

Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:3.

В Харбине (Китай) завершился матч плей-офф турнира за 13-14 места чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины проиграла команде Монголии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился в дополнительное время со счетом 2:3.

Игра проходила в абсолютно равной борьбе. Более того, украинцы открыли счет уже на 1-й минуте и долгое время сохраняли свое преимущество, уйдя на перерыв в лидерах. Гол на счету Ивана Шведченко, которому ассистировал капитан команды Андрей Марковиченко.

Более того, во втором тайме, на 38-й минуте (команды играли в формате два атйма по 30 минут) Александр Бадамшин удвоил преимущество сборной Украины. Еще одна голевая передача в этом моменте на счету Марковиченко.

Но в оставшееся время монголы сумели сравнять счет. На 42-й минуте гол забил Тамир, а на 52-й - Баярсайхан. Наконец, в дополнительное время, на 64-й минуте Идэр Гэрэлт забил победный гол своей команды.

Таким образом, команда заняла 6-е место в Группе B и итоговое 14-е место на турнире в целом.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины обыграла Монголию на групповом этапе турнира со счетом 3:1.

Чемпионат мира по хоккею с мячом проходит в Харбине и Хабаровске с 28 января по 4 февраля.