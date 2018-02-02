"Вегас" одержал 34-ю победу в сезоне и установил рекорд для клубов-новичков НХЛ

"Голден Найтс" обыграли "Виннипег Джетс" в гостях в овертайме со счетом 2:3.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Вегас" одержал 34-ю победу в сезоне и установил рекорд среди клуба-новичков, побив достижение "Флориды" и "Анахайма", сообщает официальный сайт лиги.

Обе команды, пришедшие в лигу в сезоне 1993-94, одержали по 33 победы в 84 играх.

Разница в том, что "Голден Найтс" потребовалось для этого всего 50 матчей. Победу гостям в матче лидеров Западной конференции в овертайме принес Давид Перрон. "Джетс" сравняли счет (2:2) за 2:36 до конца третьего периода, а в овертайме имели два стопроцентных момента.

Голкипер Марк-Андре Флери сделал 26 сэйвов, одержал 389-ю победу в карьере и сравнялся по этому показателю на 13-м месте в истории со знаменитым чешским вратарем Домиником Гашеком.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

1 февраля.

Бостон – Сент-Луис – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Крейчи (Спунер, Дебраск), 2:0 – 49 Бержерон (Спунер, Пастрняк), 2:1 – 58 Шварц (Тарасенко, Шенн), 3:1 – 59 Бэкес

Баффало – Флорида – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 О′Райлли (Окпосо, Райнхарт), 1:1 – 11 Йэндл (Трочек, Барков), 1:2 – 14 Мэтисон (Бьюгстэд), 1:3 – 18 Мальгин (Юбердо, Йэндл), 2:3 – 20 Гиргенсонс (Ларссон), 2:4 – 57 Сивиур (Йэндл, Макканн)

Нью-Джерси – Филадельфия – 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Палмиери (Холл, Заха), 1:1 – 6 Жиру (Симмондс, Ворачек), 2:1 – 13 Стэффорд (Ватанен, Мур), 2:2 – 15 Симмондс (Гостисбеер, Ворачек), 2:3 – 27 Гостисбеер (Лейер, Филппула), 3:3 – 51 Сиверсон (Палмиери, Заха), 4:3 – 58 Хишир (Лавджой, Колман)

Рейнджерс – Торонто – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Холл (Дермотт), 0:2 – 15 ван Римсдайк (Бозак, Браун), 0:3 – 20 Марло (Кадри), 0:4 – 23 Хайман (Мэттьюс, В. Нюландер)

Каролина – Монреаль – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 22 Песке (Крюгер, Линдхольм), 2:0 – 54 Макгинн (Раск, Уильямс)

Оттава – Анахайм – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 44 Райан (Карлссон, Хоффман), 1:1 – 59 Кеслер (Фаулер, Ракелль), 2:1 – 60 Карлссон (Хоффман, Дюшен)

Виннипег – Вегас – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Армия (Коннор, Хендрикс), 1:1 – 32 Смит, 1:2 – 38 Хаула (Перрон, Миллер), 2:2 – 57 Коннор (Моррисси, Армия), 2:3 – 63 Перрон (Нил)

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Смит (Суббан, Джохансен), 2:0 – 16 Форсберг (Джохансен, Фиала), 3:0 – 17 Йернкрук, 4:0 – 31 Сиссонс (Саломяки), 5:0 – 49 Арвидссон (Джохансен, Форсберг)

Калгари – Тампа-Бэй – 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)

Шайбы: 1:0 – 7 Ферланд (Хэмилтон, Баклунд), 1:1 – 13 Коберн (Пека, Шустр), 1:2 – 22 Киллорн (Гурде, Пойнт), 2:2 – 23 Баклунд (Ткачак, Броди), 3:2 – 25 Монахан (Хэмилтон, Годро), 4:2 – 34 Стэйджан (Броди, Хэтэуэй), 4:3 – 34 Пека (Киллорн, Строльман), 4:4 – 40 Киллорн (Гурде), 4:5 – 45 Конахер (Киллорн, Пека), 4:6 – 46 Стэмкос (Куниц), 4:7 – 48 Конахер

Эдмонтон – Колорадо – 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 23 Задоров, 0:2 – 27 Жирар (Ландескуг, Рантанен), 1:2 – 29 Макдэвид (Каммаллери, Драйзайтль), 1:3 – 39 Комо, 2:3 – 46 Каджула (Строум, Беннинг), 3:3 – 59 Макдэвид (Рассел, Драйзайтль)

Аризона – Даллас – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Коннотон (Доми, Фишер), 1:1 – 23 Шор (Хэмьюс, Спецца), 1:2 – 25 Сегин (Клингберг, Шор), 1:3 – 33 Янмарк-Нюлен (Патерин, Факса), 1:4 – 58 Линделль

Ванкувер – Чикаго – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Шмальц (Кит, Саад), 1:1 – 25 Гонс (Стечер), 2:1 – 29 Хорват (Эдлер, Стечер), 3:1 – 42 Д.Седин (Х.Седин, Виртанен), 3:2 – 50 Дебринкат (Кит, Тэйвс), 4:2 – 57 Гонс (Саттер, Эрикссон)