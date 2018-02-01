"Детройт" победил "Сан-Хосе", "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в НХЛ

"Торонто" на своей площадке разгромил "Айлендерс".

Накануне состоялись три поединка регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" разгромил на своей площадке "Айлендерс" - 5:0, "Вашингтон" переиграл "Филадельфию", а "Детройт" лишь в серии буллитов одолел "Сан-Хосе". Об этом сообщает сайт соревнований. Торонто – Айлендерс 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 5 Капанен, 2:0 – 13 Мэттьюс (Хайман, Гардинер), 3:0 – 30 Марнер (Кэррик, Кадри), 4:0 – 38 Дермотт (В. Нюландер), 5:0 – 43 Холл (Дермотт, Мэттьюс). Детройт – Сан-Хосе – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 46 Дэйли (Нильсен), 1:1 – 55 Лабанк (Гертл, Диллон). Вашингтон – Филадельфия – 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) Шайбы: 0:1 – 1 Патрик (Симмондс), 0:2 – 7 Конекны (Кутюрье), 1:2 – 22 Стивенсон (Карлсон, Эллер), 2:2 – 23 Стивенсон (Боуи), 3:2 – 34 Бураковски (Эллер), 4:2 – 45 Оши (Карлсон, Кузнецов), 5:2 – 49 Смит-Пелли (Бигл, Юос), 5:3 – 50 Ворачек (Патрик, Проворов).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter