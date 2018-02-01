"Кременчуг" обыграл "Галицких Львов", а "Белый Барс" разгромил "Волков" в УХЛ

Состоялись два поединка чемпионата Украины по хоккею.

В среду вечером состоялись два матча Украинской хоккейной лиги. "Белый Барс" спокойно разобрался с аутсайдером чемпионата "Волками", а "Кременчуг" обыграл "Галицких Львов".

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Отметим, что накануне встречи в Новояворовске команды провели изменения в своих составах. В «Кременчуг» из «Галицких Львов» перешёл защитник Всеволод Толстушко, а также ранее отзаявленный «Белым Барсом» Илья Сеник. В свою очередь, «Львы» усилились защитником «Кременчуга» Александром Боевых и нападающим Артёмом Летюком. Также новояворовский клуб отзаявил форварда Карена Чобаняна.

Стоит отметить, что в среду закрылось трансферное окно для клубов УХЛ, а это значит, что теперь известны окончательные заявки команд на оставшуюся часть регулярного сезона и плей-офф.

«Галицкие Львы» - «Кременчук» 1:5 (0:1; 0:1; 1:3)

Шайбы: 0:1 Шиманский (Гриценко, Кривошапкин), 14:26. 0:2 Сеник (Карпенко, Алексанян-Петрович), 26:10. 0:3 Горлушко (Гриценко), 45:49. 0:4 Сеник (Карпенко), 46:50. 1:4 Генералов (Дворник, Середа - больш.), 49:16. 1:5 Красильников (Костюк, Полищук), 49:49.

«Волки» - «Белый Барс» 3:7 (0:3; 0:3; 3:1)

Шайбы: 0:1 Тимченко (Табашник, Ромащенко - больш.), 16:09. 0:2 Дурдыев (Разумов, Гуменюк), 16:31. 0:3 Даниленко (Тимченко), 16:54. 0:4 Ядловский (Табашник, Герцик - больш.), 27:26. 0:5 Гуменюк (Разумов, Ромахин - больш.), 30:41. 0:6 Тимченко (Ромащенко, Ядловский), 38:10. 0:7 Панов (Герцик, Табашник), 44:20. 1:7 Лучников (Шахов, Овчинников), 55:56. 2:7 Татарин (Шахов, Овчинников), 57:06. 3:7Шапиро (Забулонов, Черемнов), 59:59.