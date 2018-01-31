Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла Нидерландам и выбыла в низшую группу ЧМ

10:46, 31 января 2018
Хоккей
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Матч завершился со счетом 1:4.

Единственный гол на 44-й минуте забил капитан команды Андей Марковиченко, который реализовал пенальти. 

Соперник до этого забил два гола, а затем еще дважды отличился в этом же матче. Дубль на счету Стефана де Брока, еще два точных удара нанесли Александер Крас и Ремо Спейерс.

Чемпионат мира по хоккею с мячом делится на четыре группы. В сильнейшей - группе А Дивизиона А выступают команды России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Сборная Украины на ЧМ-2018 выступала в третьей по значимости группе с командами Эстонии, Монголии и Японии, выиграв только один матч группового этапа турнира у сборной Монголии.

Чемпионат мира проходит в Хабаровске (Россия) и Харбине (Китай) с 28 января по 3 февраля.

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