Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла Нидерландам и выбыла в низшую группу ЧМ

Матч завершился со счетом 1:4.

В Харбине (Китай) завершился матч чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины проиграла команде Нидерландов и выбыла в четвертую по значимости группу B Дивизиона В чемпионата мира, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:4.

Единственный гол на 44-й минуте забил капитан команды Андей Марковиченко, который реализовал пенальти.

Соперник до этого забил два гола, а затем еще дважды отличился в этом же матче. Дубль на счету Стефана де Брока, еще два точных удара нанесли Александер Крас и Ремо Спейерс.

Чемпионат мира по хоккею с мячом делится на четыре группы. В сильнейшей - группе А Дивизиона А выступают команды России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Сборная Украины на ЧМ-2018 выступала в третьей по значимости группе с командами Эстонии, Монголии и Японии, выиграв только один матч группового этапа турнира у сборной Монголии.

Чемпионат мира проходит в Хабаровске (Россия) и Харбине (Китай) с 28 января по 3 февраля.