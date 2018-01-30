"Донбасс" разгромил харьковское "Динамо" и стал победителем регулярного чемпионата УХЛ

Матч завершился крупной победой "Донбасса" со счетом 8:1.

Во вторник состоялся один матч 34-го тура Украинской хоккейной лиги. В Харькове местное "Динамо" принимало лидера - ХК "Донбасс". Действующий чемпион добыл очередную победу и продолжил выигрышную серию в УХЛ.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Игроки «Донбасса» решили сразу показать противнику, что намерены увезти из Харькова три очка, и на первой же минуте поединка Виктор Захаров открыл счёт. Остальную часть первого периода хоккеисты «Динамо» опасно атаковали ворота Богдана Дьяченко, но сравнять счёт им так и не удалось.

Под конец первой двадцатиминутки харьковчане пропустили ещё одну шайбу – Виктор Захаров сделал дубль благодаря Виталию Ляльке, который мастерски разобрался с защитой «сине-белых».

Второй период, так же как и первый, подопечные Сергея Витера начали с быстрой шайбы – гол в большинстве на свой счёт записал Иван Савченко, а спустя пять минут Виталий Лялька увеличил счёт на табло, забросив четвёртую безответную шайбу в ворота Владислава Гурко. За вторую половину второй двадцатиминутки гости забросили в ворота «динамовцев» ещё 6 шайб.

В результате, Виктор Захаров сделал хет-трик, Виталий Лялька записал на свой счёт дубль и по одной шайбе забросили Ярослав Свищев и Андрей Денискин.

Первую половину заключительного периода команды провели более спокойно. Этим сумел воспользоваться капитан МХК «Динамо» Владимир Чердак, в большинстве забросивший единственную шайбу в этом поединке для своей команды.

После этой победы «Донбасса» «Белый Барс», занимающий вторую позицию в турнирной таблице, потерял даже теоретические шансы занять первое место в регулярном чемпионате – таким образом, донетчане стали победителями "регулярки" второго чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Следующие поединки 34-го тура УХЛ состоятся в среду – в 18:45 в Белой Церкви встретятся «Волки» и «Белый Барс», а в 19:00 «Кременчук» примет «Галицких Львов».

МХК «Динамо» - «Донбасс» - 1:8 (0:2; 0:6; 1:0)

Шайбы: 0:1 Захаров (Игнатенко, Костиков), 01:00. 0:2 Захаров (Костиков, Лялька), 18:00. 0:3 Савченко (Матвиенко - больш.), 20:32. 0:4 Лялька (Костиков), 25:10. 0:5 Лялька (Игнатенко - больш.), 27:55. 0:6 Свищев (Ворона, Кузьмик), 29:49. 0:7 Захаров (Лялька), 31:42. 0:8 Денискин, 36:24. 1:8 Чердак (Поддубный - больш.), 45:46.