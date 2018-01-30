Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла Японии в матче чемпионата мира

Игра завершилась со счетом 2:6.

В Харбине (Китай) завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины проиграла команде Японии, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:6.

До 50-й минуты игры украинцы практически на равных действовали в матче против японцев, сохраняя шансы на успех в игре.

На первый гол японцев своим на 35 минуте ответил Роман Левченко (точный пас на счету Андрея Марковиченко). А затем, на 45-й минуте, после двух голов японцев счет до минимума сократил капитан команды Дмитрий Цымбал - 2:3. Однако, с 51 по 55 минуты соерник трижды поразил ворота украинцев и на этом интрига в матче исчезла.

В составе сборной Японии хет-триком в этом матче отличился Хиронори Аихара, который два из трех голов забил с пенальти.

Таким образм, по итогам группового этапа соревнований на счету сборной Украины одна победа (над Монголией - 3:1) при двух поражениях (кроме Японии, также был проигран матч Эстонии - 1:8).

В среду, 31 января, состоятся матчи четвертьфинала плей-офф ЧМ.