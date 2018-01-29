Сборная Украины по хоккею с мячом выиграла у Монголии на ЧМ

13:15, 29 января 2018
Хоккей
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Украинская сборная выиграла матч ЧМ у Монголии / Misanec.ru

Матч завершился со счетом 3:1.

Команды на равных провели первый тайм, где украинцы открыли счет, но затем пропустили гол в ответ. В составе сборной Украины гол на 10-й минуте забил Роман Левченко.

А во втором тайме два гола украинцев принесли нашей команде заслуженную победу. В самом начале тайма, на 41-й минуте, капитан команды Андрей Марковиченко во второй раз вывел украинцев вперед в счете. А на 56-й минуте Дмитрий Цымбал увеличил преимущество команды до двух голов - 3:1.

Накануне сборная Украины проиграла команде Эстонии в стартовом матче турнира со счетом 2:8. 

Чемпионат мира в Харбине проходит с 28 января по 3 февраля.

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