Матч звезд НХЛ: команда Тихоокеанского дивизиона обыграла в финале Атлантический

В Тампе состоялся традиционный "Матч звезд" Национальной хоккейной лиги.

Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем "Матча звезд НХЛ", в финале со счетом 5:2 взяв верх над сборной Атлантического дивизиона и выиграв 1 миллион долларов.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч звезд НХЛ прошел в Тампе в формате мини-турнира 3 на 3. В полуфинале Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный, а Атлантический победил Столичный. В финальной игре Тихоокеанский дивизион взял верх над Атлантическим.

Самым полезным игроком "Матча звезд" стал форвард "Ванкувера" Брок Бесер, в двух матчах набравший 3 очка (2+1).

Pacific – Central – 5:2 (0:1, 5:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Маккиннон (Уилер), 1:1 – 14 Даути (Макдэвид), 2:1 – 16 Нил (Бернс, Макдэвид), 2:2 – 17 Суббан (Маккиннон), 3:2 – 18 Босер (Годро, Экман-Ларссон), 4:2 – 18 Бернс (Смит, Макдэвид), 5:2 – 19 Нил (Макдэвид)

Atlantic – Metropolitan – 7:4 (2:3, 5:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Кросби (Овечкин), 1:1 – 5 Мэттьюс (Барков, Айкел), 1:2 – 7 Жиру (Веренски), 2:2 – 8 Кучеров (Стэмкос, Карлссон), 2:3 – 8 Овечкин (Кросби), 3:3 – 12 Кучеров (Карлссон, Айкел), 3:4 – 13 Летанг (Бэйли, Таварес), 4:4 – 14 Пойнт (Прайс, Маршанд), 5:4 – 16 Айкел (Мэттьюс, Барков), 6:4 – 17 Маршанд (Грин, Пойнт), 7:4 – 17 Кучеров (Карлссон, Стэмкос)

Atlantic – Pacific – 2:5 (1:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Ракелль (Даути, Копитар), 0:2 – 5 Босер (Годро), 1:2 – 6 Грин (Пойнт, Маршанд), 1:3 – 8 Даути (Ракелль, Копитар), 1:4 – 11 Годро (Босер), 2:4 – 13 Грин (Маршанд), 2:5 – 17 Ракелль (Бернс)