"Тампа" одержала третью победу подряд в НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа" одержала третью победу подряд, со счетом 5:1 обыграв "Филадельфию", сообщает официальный сайт лиги.

Успех "Лайтнинг" принесли три безответных гола во втором периоде, а также успешная игра Андрея Василевского, который помог своей команде выстоять в первом периоде (преимущество по броскам у "Флайерз" было 9-3).

Дублем в третьем периоде отметился Владислав Наместников, а оба раза ассистировал ему Никита Кучеров. Наместников забил во второй игре подряд после голевой засухи из 13 матчей, а Кучеров набрал первые очки за четыре встречи. С 63 баллами он удерживает лидерство в споре бомбардиров.

"Филадельфия" не смогла победить в пятый раз подряд, а единственную шайбу у нее забросил Трэвис Конечны, продливший голевую серию до трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

25 января.

Филадельфия – Тампа-Бэй – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 20 Пойнт (Джонсон), 0:2 – 29 Гурде (Джирарди, Пека), 0:3 – 37 Кэллахан, 1:3 – 53 Конекны (Ворачек, Жиру), 1:4 – 54 Наместников (Стэмкос, Кучеров), 1:5 – 57 Наместников (Кучеров, Стэмкос)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 29 Суббан (Джохансен, Экхольм), 0:2 – 45 Экхольм (Арвидссон, Фиала), 0:3 – 55 Арвидссон (Суббан)

Питтсбург – Миннесота – 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Шайбы: 1:0 – 3 Симон (Коул, Кросби), 2:0 – 9 Малкин (Кессел, Кросби), 3:0 – 29 Хагелин (Кессел, Малкин), 4:0 – 30 Думулин (Хагелин, Кросби), 5:0 – 41 Малкин (Кессел, Шульц), 6:0 – 42 Симон, 6:1 – 48 Э.Стаал (Фолиньо, Проссер), 6:2 – 50 Гранлунд (Сутер, Цукер), 6:3 – 51 Брудин (Э.Стаал, Фолиньо)

Монреаль – Каролина – 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Терявяйнен (Раск, Уильямс), 0:2 – 8 Дж.Стаал (Фолк, Раск), 1:2 – 26 Юдон (Байрон, Петри), 2:2 – 26 Галлахер, 2:3 – 27 Скиннер (Райан, Хэнифин), 2:4 – 27 Терявяйнен, 3:4 – 28 Юдон, 4:4 – 38 Петри (Пачиоретти, Юдон), 4:5 – 39 Райан (Стемпняк, Хэнифин), 4:6 – 49 Уильямс (Хэнифин, Терявяйнен), 5:6 – 49 Пачиоретти (Петри, Друэн)

Оттава – Бостон – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 12 Шабо (Фанюф), 1:1 – 31 Хейнен (Бержерон, Пастрняк), 1:2 – 41 Шаллер (Бержерон), 2:2 – 42 Дзингел (Фанюф, Дюшен), 2:3 – 48 Дебраск (Миллер, Спунер)

Детройт – Чикаго – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Дебринкат (Дюклер, Мерфи), 0:2 – 5 Дюклер (Кит, Дебринкат), 0:3 – 8 Хиностроза (Дюклер), 0:4 – 31 Дебринкат (Тэйвс), 1:4 – 56 Манта (Крунвалль, Зеттерберг), 1:5 – 59 Дебринкат (Хартман)

Флорида – Вашингтон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Мальгин (Макканн), 1:1 – 17 Бэкстрем (Овечкин, Кузнецов), 2:1 – 26 Мальгин (Трочек, Юбердо), 2:2 – 27 Овечкин (Боуи, Орпик), 2:3 – 37 Карлсон (Кузнецов, Уилсон), 2:4 – 41 Коннолли (Эллер, Бураковски)

Сент-Луис – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Штястны (Берглунд, Пьетранжело), 2:0 – 31 Шенн (Данн, Стеен), 2:1 – 37 Керфут (Линдхольм, Джост), 3:1 – 58 Стеен (Пьетранжело, Соботка)

Даллас – Торонто – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 15 Кадри (Гардинер, Марнер), 0:2 – 21 Хайман (В. Нюландер), 0:3 – 29 Кадри (Гардинер, Бозак), 1:3 – 37 Сегин (Радулов), 1:4 – 42 Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер)

Эдмонтон – Калгари – 2:2 (2 период)

Шайбы: 0:1 – 1 Ткачак (Баклунд, Брауэр), 0:2 – 14 Джиордано (Хэмилтон), 1:2 – 33 Дэвидсон (Строум, Пулюярви), 2:2 – 34 Кэссиан (Макдэвид, Драйзайтль)

Аризона – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайба: 0:1 – 41 Джонс (Панарин, Веренски), 1:1 – 47 Перлини (Степан, Дворак), 1:2 – 56 Эткинсон (Фолиньо, Веннберг)

Ванкувер – Баффало – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Райнхарт (Антипин, Уилсон), 0:2 – 32 Баптист (Родригес, Пулио), 0:3 – 56 Окпосо (Ристолайнен, Сканделла), 0:4 – 57 Ларссон

Вегас – Айлендерс – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 30 Джонстон (Клаттербак, Пулок), 0:2 – 48 Эберле (Бовилье, Барзэл), 1:2 – 54 Хаула (Миллер, Перрон)

Анахайм – Виннипег – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Лайне, 1:1 – 6 Хенрик, 2:1 – 21 Ричи (Сильверберг, Хенрик), 2:2 – 23 Танев (Труба), 3:2 – 45 Кеслер ( Браун, Кольяно), 3:3 – 46 Рословик

Сан-Хосе – Рейнджерс – 5:6 (2:2, 1:3, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 5 Хэйс (Зукарелло-Асен, Миллер), 1:1 – 6 Гудроу (Бернс), 2:1 – 10 Кутюр (Райан, Лабанк), 2:2 – 17 Фаст (Холланд, Грабнер), 3:2 – 22 Кутюр (Влэшик, Лабанк), 3:3 – 31 Макдона ( Миллер, Хэйс), 3:4 – 32 Макдона (Бучневич), 3:5 – 37 Шей, 4:5 – 50 Влэшик (Тирни, Браун), 4:6 – 58 Миллер (Шей, Зукарелло-Асен), 5:6 – 59 Гертл (Бернс, Лабанк)