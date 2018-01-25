Харьковское "Динамо" обыграло "Галицких Львов" в матче УХЛ

Заключительный матч 32-го тура Украинской хоккейной лиги состоялся в Харькове между МХК «Динамо» и «Галицкими Львами» и завершился победой хозяев льда со счетом 5:3, сообщает официальный сайт лиги.

Желание «Динамо» реабилитироваться после последней неудачной игры с "львами" было очевидно с самого начала поединка – на второй минуте быструю шайбу в ворота Владислава Вязовова отправил Игорь Худяков. Вторую шайбу «сине-белые» забросили в большинстве – отличился Богдан Поддубный, и не разрешив подопечным Михаила Чиканцева опомниться, спустя 6 минут 57-й номер хозяев сделал дубль, установив счёт 3:0.

На старте второй двадцатиминутки «динамовцы» смогли забросить ещё одну быструю шайбу в ворота гостей – на этот раз гол на свой счёт записал Владимир Чердак. На экваторе поединка «Галицким Львам» всё-таки удалось вернуться в игру – счёт для своей команды открыл Всеволод Толстушко.

Однако, подопечные Александра Сеуканда не перестали прессинговать противника, и Дмитрий Халин увеличил счёт на табло.

На старте заключительного периода «Львы» решили взять инициативу в свои руки. На старте двадцатиминутки Владислава Гурко пробил Николай Дворник, а через две минуты Всеволод Тостушко сделал дубль, отыграв ещё одну шайбу для своей команды. Однако как бы "львы" не старались сравнять счёт в поединке, но шайба в воротах голкипера харьковской команды более не побывала – матч завершился со счётом 5:3.

Ранее в рамках 32 тура УХЛ «Волки» вновь уступили «Донбассу» (2:15), а «Белый Барс» всухую обыграл «Кременчук» (3:0)

Сегодняшняя победа позволила МХК «Динамо» сократить отставание от «Кременчука» – теперь расстояние между командами составляет 9 очков, однако "горожане" имеют игру в запасе.

МХК «Динамо» - «Галицкие Львы» 5:3 (3:0; 2:1; 0:2)

Шайбы: 1:0 Худяков (Бабчук), 01:45. 2:0 Поддубный (Чердак, Олейник - больш.), 10:39. 3:0 Поддубный (Лисин), 16:39. 4:0 Чердак (Поддубный), 20:22. 4:1 Толстушко - меньш., 31:24. 5:1 Халин (Олейник, Чердак), 38:34. 5:2 Дворник (Генералов, Толстушко - больш.), 41:09. 5:3 Толстушко (Кизло, Дворник), 43:09.