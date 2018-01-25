"Калгари" уступил "Лос-Анджелесу", "Торонто" обыграл "Чикаго" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись два поединка Национальной хоккейной лиги. В обоих победитель определился лишь в овертайме. "Лос-Анжделес" оказался сильнее "Калгари", а "Торонто" переиграл "Чикаго", сообщает официальный сайт турнира. Чикаго – Торонто 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: 1:0 – 5 Сибрук (Шмальц, Кэйн), 1:1 – 16 Марнер (Хэйнси, Гардинер), 1:2 – 44 Кадри (ван Римсдайк, Бозак), 2:2 – 47 Шмальц (Хиностроза, Анисимов), 2:3 – 60 В. Нюландер. Калгари – Лос-Анджелес 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: 1:0 – 14 Монахан (Ферланд, Годро), 1:1 – 44 Маззин (Даути, Копитар), 1:2 – 64 Маззин (Даути, Браун).

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