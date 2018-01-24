"Даллас" разгромил "Флориду", "Тампа" одолела "Нэшвилл" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. "Ванкувер" одержал крупную победу над "Лос-Анджелесом", а "Филадельфия" переиграла в овертайме "Детройт", сообщает сайт лиги. Бостон – Нью-Джерси – 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 22 Вуд (Хишир, Бутчер), 1:1 – 27 Нэш (Хейнен), 1:2 – 29 Сиверсон (Заха, Юханссон), 2:2 – 32 Бержерон (Крюг, Маршанд), 3:2 – 39 Маршанд (Пастрняк) Питтсбург – Каролина – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 27 Райан (ван Римсдайк, Стемпняк), 1:1 – 28 Симон (Шири, Кросби), 2:1 – 29 Деа (Кюнхакль, Раст), 3:1 – 51 Гюнцель (Кессел, Шейэн) Монреаль – Колорадо – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) Шайбы: 1:0 – 25 Делорье (Гальченюк, Друэн), 2:0 – 27 Гальченюк (Друэн, Байрон), 3:0 – 52 Друэн (Алзнер, Петри), 3:1 – 54 Маккиннон (Ландескуг, Джонсон), 4:1 – 58 Галлахер (Плеканец), 4:2 – 59 Комфер (Якупов) Детройт – Филадельфия – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 10 Эрикссон (Гленденинг), 1:1 – 21 Макдоналд (Ворачек), 1:2 – 39 Ворачек (Жиру, Кутюрье), 2:2 – 50 Нильсен (Гленденинг, Татар), 2:3 – 60 Конекны (Кутюрье) Сент-Луис – Оттава – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 16 Соботка (Бортуццо, Шенн), 2:0 – 46 Тарасенко (Бродзяк, Парайко), 3:0 – 57 Шенн (Стеен, Пьетранжело) Нэшвилл – Тампа-Бэй – 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 6 Куниц, 1:1 – 7 Эллис (Сиссонс, Йоси), 2:1 – 9 Арвидссон (Ирвин, Оберг), 2:2 – 10 Наместников (Куниц, Стэмкос), 3:2 – 39 Суббан (Джохансен, Экхольм), 3:3 – 57 Стэмкос (Куку, Куниц), 3:4 – 61 Гурде (Наместников) Даллас – Флорида – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Шайбы: 1:0 – 15 Шор (Линделль, Клингберг), 2:0 – 26 Бенн (Патерин, Радулов), 3:0 – 29 Радулов (Сегин, Спецца), 3:1 – 35 Экблад (Мальгин, Бьюгстэд), 4:1 – 45 Янмарк-Нюлен (Шор, Клингберг), 5:1 – 52 Питлик (Хэмьюс, Руссель), 6:1 – 52 Радулов Эдмонтон – Баффало – 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) Шайбы: 0:1 – 14 Райнхарт (Айкел, Ристолайнен), 0:2 – 20 О′Райлли (Райнхарт, Уилсон), 0:3 – 27 Гиргенсонс (Айкел, Окпосо), 0:4 – 31 Айкел (Окпосо, Ристолайнен), 0:5 – 37 О′Райлли (Айкел, Райнхарт) Ванкувер – Лос-Анджелес – 6:2 (4:1, 2:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Эрикссон (Ванек), 2:0 – 3 Эрикссон (Хорват), 3:0 – 5 Ванек (Эрикссон), 3:1 – 8 Иафалло (Браун, Копитар), 4:1 – 10 Берчи (дель Зотто, Ванек), 5:1 – 24 Босер (Эдлер, Хорват), 5:2 – 25 Копитар (Даути, Маззин), 6:2 – 27 Босер (Ганье, Эдлер) Вегас – Коламбус – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 8 Карлссон (Маршессо, Энгелланд), 1:1 – 15 Нутиваара (Фолиньо), 1:2 – 26 Андерсон (Панарин, Джонс), 2:2 – 27 Миллер (Маршессо, Шмидт), 3:2 – 29 Хант (Нил, Теодор), 4:2 – 32 Нил (Перрон, Хаула), 5:2 – 49 Карлссон (Хант, Теодор), 5:3 – 52 Калверт (Веннберг, Фолиньо), 6:3 – 58 Хаула (Хант, Перрон) Анахайм – Рейнджерс – 6:3 (4:2, 0:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 3 Браун, 1:1 – 11 Нэш (Зукарелло-Асен, Бучневич), 2:1 – 13 Перри (Фаулер, Гецлаф), 2:2 – 15 Нэш (Зибанежад, Деанджело), 3:2 – 16 Кольяно (Линдхольм, Мэнсон), 4:2 – 18 Хенрик (Гецлаф), 4:3 – 35 Грабнер (Зибанежад), 5:3 – 40 Ракелль (Фаулер, Перри), 6:3 – 57 Гецлаф (Монтур) Сан-Хосе – Виннипег – 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Перро (Литтл, Элерс), 0:2 – 4 Армия (Труба, Копп), 0:3 – 11 Литтл (Перро, Майерс), 1:3 – 19 Павелски, 2:3 – 29 Кутюр (Диллон, Уорд), 3:3 – 33 Тирни (Бернс, Торнтон), 3:4 – 51 Армия (Майерс, Танев), 4:4 – 55 Майер (Павелски, Влэшик), 4:5 – 60 Литтл (Элерс, Бафлин)

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