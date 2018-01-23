"Донбасс" в очередной раз разгромил команду "Волки" в УХЛ, забросив 15 шайб

Сегодня состоялся один матч в рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. В Белой Церкви команда "Броварские Волки" принимала чемпиона страны "Донбасс" и потерпела очередное разгромное поражение, на этот раз со счетом 2:15.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Отметим, что встречались последняя и первая команды в турнирной таблице. Это уже вторая встреча между этими соперниками за последние две недели. В первой половине января "Донбасс" нанес еще более унизительное поражение "Волкам" - 19:0, установив рекорд этого сезона.

Броварские Волки — Донбасс 2:15 (0:2, 0:7, 2:6)

Шайбы: 10:16 Лялька (Коваленко) — 0:1; 11:17 Мостовой (Коваленко) — 0:2; 21:28 Лялька — 0:3; 24:04 Александров — 0:4; 27:09 Влад — 0:5; 28:48 Кузьмик — 0:6; 29:01 Денискин — 0:7; 29:36 Свищев — 0:8; 33:01 Лялька — 0:9; 41:26 Коваленко — 0:10; 42:13 Свищев — 0:11; 42:44 Коваленко — 0:12; 43:01 Луговой — 0:13; 43:09 Шапиро — 1:13; 47:33 Забулонов — 2:13; 54:48 Мостовой — 2:14; 59:21 Лялька — 2:15