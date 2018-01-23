Украинский хоккеист попал в предварительный список драфта НХЛ-2018

Нападающий юниорской сборной Украины U18 Александр Пересунько попал в предварительный список драфта Национальной хоккейной лиги, сообщает SportArena со ссылкой на Центральное скаутское бюро НХЛ.

Организация представила предварительный список на предстоящий драфт юниоров, который состоится 22 и 23 июня в Далласе. В общей сложности в списки попали 393 хоккеиста из Европы и Северной Америки 1998 — 2000 годов рождения.

Среди игроков, которые могут попасть на драфт, нашлось место и украинцу Александру Пересунько — нападающему 2000 года рождения. На данный момент он защищает цвета клуба "Бостон Джуниор Брюинз" в американской юниорской лиге NCDC, где в шести матчах забросил четыре шайбы и набрал пять очков. Старт сезона 17-летний хоккеист провел в другой американской лиге — USPHL Premier, где в 26 матчах за "Спрингфилд Джуниор Пикс" набрал 42 (27+15) очков.

На данный момент Пересунько занимает 186 место в списке игроков, выступающих в Северной Америке. При этом в прошлом году на драфте НХЛ было выбрано в общей сложности 217 хоккеистов.

Ранее в предварительных списках разных агентств, занимающихся составлением своих драфт-списков, значился еще один нападающий юнирской сборной Украины Феликс Морозов. Он также недавно перешел из лиги USPHL Premier в лигу NCDC, где выступает за "Сиракьюз Джуниор Старз". Однако в предварительный рейтинг официального скаутского бюро НХЛ Морозов включен не был.

Даже попадание украинцев в предварительный список проспектов является важным событием для украинского хоккея. В случае, если же Пересунько будет выбран, он станет первым за последние 11 лет украинцем выбранным на драфте клубом НХЛ. Последний раз в 2007 году "Флорида Пантерз" под 202 номером выбрала голкипера Сергея Гайдученко. В общей же сложности на драфтах НХЛ было выбрано 29 игроков с украинским гражданством, а первым стал Дмитрий Христич, которого в 1988 году под 120-м номером выбрал "Вашингтон Кэпиталз".

На данный момент украинских хоккеистов в НХЛ нет.

Интересно, что общий рейтинг среди североамериканских проспектов возглавляет россиянин Андрей Свечников (Бэрри, OHL, Канада). На втором месте идет чех Филип Задина (Галифакс, QMJHL, Канада), а замыкает тройку американец Брэди Ткачук (Университет Бостона, NCAA, США).

Рейтинг европейских проспектов возглавляет шведский защитник Расмус Далин (Фрелунда, Швеция), который считается главным претендентом на звание общего первого номера драфта. На втором месте расположился его соотечественник и еще один защитник Адам Боквист (Брюнес, Швеция). Тройку замыкает также швед — нападающий Исак Линдстрем (Лулео, Швеция).