"Колорадо" одержал 10-ю победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись 6 матчей регулярного чемпионата, в центральном из которых "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:2 переиграли в гостях "Торонто" и продлили победную серию до 10 встреч, сообщает официальный сайт лиги.

Это второй результат в истории клуба. Самая длительная победная серия "Колорадо" составляет 12 матчей (январь - февраль 1999 года).

В последний раз "Эвеланш" проиграли 27 декабря. А сегодня ночью спех им принесли голы Габриэля Бурка, Наиля Якупова, Блэйка Комо и Габриэля Ландескога, а голкипер Джонатан Бернье сделал 29 сэйвов. Личная победная серия Бернье составила девять матчей - это вторая в истории клуба подобная серия после Патрика Руа (11 матчей).

"Мэйпл Лифс" вышли вперед во втором периоде за счет голов Патрика Марло и Остона Мэттьюза, однако их лидерство длилось только 94 секунды. Якупов забил первый гол за 10 матчей и сравнял счет (2:2). "Торонто" потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

22 января.

Торонто – Колорадо – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Бурк (Комфер, Джост), 1:1 – 20 Марло (Гардинер, Комаров), 2:1 – 29 Мэттьюс (Боргман, В. Нюландер), 2:2 – 30 Якупов (Керфут), 2:3 – 52 Комо (Джонсон, Седерберг), 2:4 – 59 Ландескуг (Рантанен)

Нью-Джерси – Детройт – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Бертуцци (Атанасиу, Ларкин), 0:2 – 38 Бут ( Фрк, Эрикссон), 0:3 – 51 Ларкин (Дженсен, Атанасиу)

Миннесота – Оттава – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Паризе (Уинник, Э.Стаал), 1:1 – 29 Дюшен (ДиДоменико), 2:1 – 44 Цукер (Койву, Гранлунд), 3:1 – 50 Гранлунд (Сутер, Дамба)

Чикаго – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 37 Куниц (Дотчин, Пойнт), 0:2 – 58 Гурде

Калгари – Баффало – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Уилсон, 1:1 – 8 Ткачак (Джиордано, Годро), 1:2 – 61 Айкел (О′Райлли, Ристолайнен)

Аризона – Айлендерс – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Казинс (Экман-Ларссон), 1:1 – 20 Бовилье (Бэйли), 2:1 – 29 Перлини (Казинс, Шенн), 2:2 – 42 Бовилье (Барзэл, Хики), 3:2 – 62 Казинс (Фишер)