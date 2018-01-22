"Филадельфия" в овертайме победила "Вашингтон" в матче НХЛ

"Лос-Анджелес" обыграл "Рейнджерс".

В ночь на понедельник состоялись матчи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Вашингтон – Филадельфия 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 26 Раффль (Макдоналд, Филппула), 1:1 – 39 Овечкин (Оши, Карлсон), 1:2 – 60 Конекны (Кутюрье, Проворов) Каролина – Вегас – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 2 Бельмар (Так, Каррье), 0:2 – 12 Миллер (Хаула, Перрон), 0:3 – 12 Маршессо (Макнэбб, Карлссон), 1:3 – 19 Слэвин (Уильямс, Скиннер), 1:4 – 33 Нил (Миллер, Хант), 1:5 – 50 Лайпсик (Миллер) Виннипег – Ванкувер – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайба: 1:0 – 11 Лайне (Коннор, Уилер) Анахайм – Сан-Хосе – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Шайбы: 0:1 – 13 Влэшик (Браун, Гертл), 0:2 – 23 Лабанк (Майер, Торнтон), 0:3 – 33 Бедкер (Тирни, Влэшик), 1:3 – 39 Ракелль (Хенрик, Гецлаф), 2:3 – 41 Гецлаф (Ракелль, Каше), 2:4 – 42 Торнтон (Кутюр, Бернс), 2:5 – 49 Бедкер (Карлссон), 2:6 – 55 Карлссон (Тирни, Бедкер) Лос-Анджелес – Рейнджерс – 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 3 Деарнэ (Леттьери, Деанджело), 0:2 – 7 Веси (Шей, Зукарелло-Асен), 1:2 – 20 Маззин (Копитар, Даути), 2:2 – 26 Амадио (Мартинес), 3:2 – 30 Пирсон (Амадио, Мартинес), 4:2 – 59 Льюис (Даути, Браун)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter