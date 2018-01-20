"Монреаль Канадиенс" обыграл "Вашингтон Кэпиталз" в центральном матче дня НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись три матча, в центральном из которых вратарь Антти Ниеми сделал 24 сэйва в гостевом матче с "Вашингтоном" (3:2) и одержал свою первую победу в форме "Канадиенс", сообщает официальный сайт лиги.

"Монреаль" забрал вратаря с драфта отказов 11 ноября, а предыдущие две встречи он проиграл. Также Ниеми в этом чемпионате выступал за "Флориду" и "Питтсбург", в составе которых выигрывать ему не удавалось.

"Важнейшая победа для меня, - сказал Ниеми. - Первая в сезоне, первая в команде. Со времен последней победы прошло немало времени. И эта стала особенной".

Двумя голами и передачей у "Канадиенс" отметился Макс Пачиоретти, а Пол Байрон набрал 2 (1+1) очка. "Монреаль" прервал серию из трех поражений, а Пачиоретти забил шесть голов в последних шести матчах.

"Кэпиталз" проиграли во второй раз подряд после пятидневных каникул. А два подряд домашних поражения случились с ними впервые с середины октября. В четвертой игре подряд "Вашингтон" нанес не более 28 бросков по воротам.

"Они нас переработали и перебороли, - сказал тренер "Кэпиталз" Барри Тротц. - Вратарь (Филипп Грубауэр) держал нас в игре и дал нам шанс заработать хотя бы очко. Слишком многие ребята еще были на каникулах. Нас постоянно накрывали, а уровень самоотдачи был недостаточным".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

19 января.

Флорида – Вегас – 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Макгинн (Бьюгстэд), 1:1 – 14 Перрон (Хаула, Хант), 2:1 – 15 Барков (Трочек), 2:2 – 26 Карлссон (Смит, Теодор), 3:2 – 43 Дадонов (Барков, Йэндл), 3:3 – 57 Нил (Хаула), 4:3 – 60 Экблад (Юбердо, Барков)

Вашингтон – Монреаль – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 27 Пачиоретти (Галлахер, Друэн), 1:1 – 33 Карлсон (Кузнецов, Овечкин), 1:2 – 50 Байрон (Пачиоретти, Ержабек), 1:3 – 58 Пачиоретти (Байрон, Плеканец), 2:3 – 59 Эллер (Орлов, Нисканен)

Анахайм – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 42 Хенрик (Каше), 1:1 – 44 Иафалло (Маззин, Копитар), 2:1 – 52 Кеслер (Кольяно, Бошемен)