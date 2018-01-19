"Колорадо" выиграл в восьмой раз подряд в регулярном сезоне НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялось 10 матчей, в центральном из которых "Колорадо Эвеланш" продлил свою победную серию до восьми матчей подряд, сообщает официальный сайт лиги.

45 сэйвов Джонатана Бернье и 3 (2+1) очка Нэйтана Маккиннона помогли "Колорадо" со счетом 5:3 обыграть "Сан-Хосе" и продлить победную серию до восьми игр. Это самая длительная серия клуба с начала 2006 года и третья по длительности в его истории.

"Эвеланш" повели со счетом 4:0, позволили сопернику сократить отставание до минимума (4:3), но за 3:14 до конца третьего периода Мэтт Нието установил окончательный счет. "Сан-Хосе" перебросал соперника 48-22, но не смог продлить победную серию до четырех матчей.

Маккиннон продлил результативную серию до восьми матчей и вышел на второе место в лиге в споре бомбардиров. На его счету 57 очков, что на четыре меньше, чем у Никиты Кучерова (61).

НХЛ. Регулярный чемпионат.

18 января.

Коламбус – Даллас – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Шредер (Мотте); 1:1 – 57 Радулов (Бенн, Клингберг).

Нью-Джерси – Вашингтон – 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Стэффорд (Юханссон); 1:1 – 12 Коннолли (Орпик, Оши); 2:1 – 23 Грин (Ватанен, Холл); 3:1 – 30 Вуд (Хишир, Ватанен); 3:2 – 31 Орлов (Бигл, Чейссон); 3:3 – 56 Коннолли (Уилсон, Кузнецов); 4:3 – 60 Холл (Ватанен).

Айлендерс – Бостон – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Эберле (Барзэл); 1:1 – 13 Бержерон (Пастрняк, Маршанд); 1:2 – 29 Спунер (Крейчи); 1:3 – 33 Бержерон (Спунер, Крюг); 1:4 – 43 Бержерон (Макэвой, Маршанд); 2:4 – 54 Таварес (Бэйли); 2:5 – 58 Маршанд (Нэш, Крейчи).

Филадельфия – Торонто – 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 32 Браун (Хайман); 0:2 – 33 Готье (Гардинер, Мартин); 1:2 – 41 Патрик; 2:2 – 43 Симмондс (Макдоналд, Филппула); 3:2 – 60 Кутюрье (Нойвирт, Конекны).

Оттава – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 26 Тарасенко (Штястны, Бортуццо); 0:2 – 32 Пьетранжело; 0:3 – 36 Шенн (Данн, Стеен); 1:3 – 37 Райан (Сиси, Дюшен); 1:4 – 58 Стеен (Шенн).

Рейнджерс – Баффало – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Нэш (Бучневич); 1:1 – 18 Окпосо (Айкел, Райнхарт); 2:1 – 28 Миллер (Деарнэ); 2:2 – 37 Фалк (Райнхарт, Родригес); 3:2 – 46 Нэш (Холден, Макдона); 3:3 – 54 Ристолайнен (Айкел, Окпосо); 4:3 – 56 Бучневич (Нэш, Зибанежад).

Тампа-Бэй – Вегас – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Нил (Перрон, Энгелланд); 0:2 – 16 Шмидт (Хаула, Макнэбб); 1:2 – 30 Палат (Кучеров, Стэмкос); 1:3 – 37 Перрон (Теодор, Энгелланд); 1:4 – 40 Карлссон (Маршессо).

Нэшвилл – Аризона – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 38 Хартнелл (Йоси, Эллис); 1:1 – 39 Экман-Ларссон (Паник, Степан); 1:2 – 53 Перлини (Демерс, Паник); 2:2 – 57 Эллис (Бонино, Йоси).

Колорадо – Сан-Хосе – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен); 2:0 – 8 Маккиннон (Рантанен, Жирар); 3:0 – 18 Седерберг (Комо, Ньето); 4:0 – 21 Рантанен (Барберио, Маккиннон); 4:1 – 29 Майер (Лабанк, Влэшик); 4:2 – 40 Влэшик (Кутюр, Лабанк); 4:3 – 44 Торнтон (Павелски, Бернс); 5:3 – 56 Ньето (Комо).

Лос-Анджелес – Питтсбург – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Хернквист (Хагелин); 1:1 – 34 Кемпе (Маззин, Копитар); 1:2 – 40 Малкин (Шульц, Мяяття); 1:3 – 50 Хернквист (Малкин, Кросби).