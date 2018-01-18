"Кременчук" обыграл броварских "Волков" в матче УХЛ

В Кременчуге состоялся первый матч Украинской хоккейной лиги сезона 2017/18 после реконструкции ледовой арены «Айсберг», в котором «Кременчук» встречался с «Волками» и обыграл соперника со счетом 7:3, сообщает официальный сайт лиги.

Уже на старте матча "горожане" смогли открыть счёт усилиями Антона Бойкова, отправившего шайбу в сетку ворот Гордюшина. На 14-й минуте заброшенной шайбой отметил возвращение на лёд другой форвард «Кременчука» Глеб Кривошапкин, а под занавес периода счёт увеличил Богдан Наливайко.

Кременчужане продолжали атаковать, и во втором периоде смогли забросить ещё дважды – отличились Дмитрий Чернышенко и лучший защитник УХЛ в декабре Владислав Грицких.

Лишь после пятой пропущенной шайбы «Волки» завелись, и начали вести атакующие действия более активно – отступать уже было некуда. Сначала в середине второго периода Виталия Власенко "размочил" Максим Омельченко, а спустя 20 минут чистого игрового времени «Волки» сократили разрыв до двух шайб – по одному голу себе в актив записали Алексей Овчинников и Михаил Шахов.

Статус-кво матча был возвращён на 59-й минуте матча, когда одну за одной шайбы забросили форварды «Кременчука» Севастьян Карпенко и Глеб Кривошапкин.

Таким образом, «Кременчук» смог завоевать три очка в первом матче сезона на «Айсберге», и с хорошим настроением продолжает подготовку к матчу с «Донбассом», который состоится 21 января.

Как сообщал УНИАН, ранее в матче 30-го тура УХЛ «Донбасс» разгромил «Галицких Львов» (9:1) и обновил рекорд чемпионатов Украины по количеству побед подряд - 28, а «Белый Барс» разобрался с МХК «Динамо» в Белой Церкви - 5:2.

ХК «Волки» - «Кременчук» 3:7 (0:3; 1:2; 2:2)

Шайбы: 0:1 Бойков (Кривошапкин), 04:05. 0:2 Кривошапкин (Шиманский, Гриценко - больш.), 13:59. 0:3 Наливайко (Карпенко, Козачук), 19:09. 0:4 Чернышенко (Красильников, Бойков), 20:15. 0:5 Грицких (Бойков, Красильников), 31:53. 1:5 Омельченко (Черемнов), 32:28. 2:5 Овчинников (Забулонов, Шахов - больш.), 54:05. 3:5 Шахов (Шапиро, Овчинников), 55:34. 3:6 Карпенко (Алексанян-Петрович, Рубан), 58:06. 3:7 Кривошапкин (Шиманский, Гриценко), 58:30.