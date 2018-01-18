"Бостон" продлил серию без поражений в основное время игр в НХЛ до 14 матчей

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Бостон Брюинз" со счетом 4:1 дома обыграл "Монреаль Канадиенс", продлил серию без поражений в основное время до 14 игр (10-0-4) и по спортивному негостеприимно обошелся с главным тренером "Канадиенс" Клодом Жюльеном, приехавшим в город впервые после увольнения из "Брюинз" в прошлом году. Жюльена, тренировавшего "Бостон" на протяжении 10 лет, приветствовали видеороликом во время паузы в первом периоде, сообщает официальный сайт лиги.

"Таких моментов ты в своем роде страшишься, потому что они эмоциональны и в то же время тебе надо сохранять эмоции при себе, чтобы руководить игрой, - сказал Жюльен. - Я ценю все, что клуб для меня сделал. О команде, которая дала мне шанс работать в течение 10 лет, у меня остались исключительно теплые воспоминания".

"Монреаль" открыл счет через 31 секунду после стартового вбрасывания, когда первую шайбу в НХЛ (не без помощи рикошета) забросил бывший защитник "Витязя" Якуб Ержабек. Однако затем забивали только хозяева: Давид Пастрняк довольно скоро сравнял счет, во втором периоде Райан Спунер вывел "Бостон" вперед, а в третьем Брэд Маршан и Давид Крейчи закрепили преимущество "Брюинз".

В последний раз "Бостон" проигрывал в основное время 14 декабря "Вашингтону". Вратарь "Брюинз" Туукка Раск сделал 21 сэйв и продлил собственную результативную серию до 15 игр (13-0-2), превзойдя серию Андрея Василевского из 14 матчей. В последний раз он проигрывал в основное время 26 ноября в матче с "Эдмонтоном".

В свою очередь, "Монреаль" потерпел третье поражение подряд.

В другом матче дня "Анахайм Дакс" обыграл "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:3.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

17 января.

Бостон – Монреаль – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Ержабек (Байрон, Юдон), 1:1 – 6 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 2:1 – 22 Спунер (Дебраск, Крейчи), 3:1 – 43 Маршанд (Крюг, Бержерон), 4:1 – 56 Крейчи (Бэкес)

Анахайм – Питтсбург – 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 18 Малкин (Хагелин, Хернквист), 1:1 – 24 Ракелль (Фаулер, Бошемен), 2:1 – 25 Хенрик (Ричи, Каше), 3:1 – 29 Вагнер (Фаулер, Сильверберг), 4:1 – 38 Каше, 4:2 – 48 Кессел (Шульц, Кросби), 4:3 – 54 Гюнцель (Кросби, Кессел), 5:3 – 59 Линдхольм